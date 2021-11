Olga Plachina, Olimpia e Mario: moglie e figli Aldo Montano/ Sorpresa al Gf Vip?

Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano, è la prima fan del campione olimpico che, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, sta conquistando tutti con la sua personalità. Aldo Montano, sin dal primo giorno di permanenza nella casa, è diventato un punto di riferimento per tutti e, così, in occasione del suo compleanno, la casa si è messa all’opera per regalargli una festa senza precedenti. Oltre alla serata dedicata alle Olimpiadi del Grande Fratello, hanno organizzato una grigliata in giardino e, con la complicità degli autori, in casa, è arrivata la divisa da schermidore.

A guardare tutto da casa c’erano la moglie Olga e i figli Olimpia e Mario, i tre grandi amori di Aldo Montano che, in casa, non perde occasione per parlare di loro e dichiarare tutto l’amore che nutre per la donna che gli ha regalato i gioielli più importanti della sua vita. Per Montano, dunque, Olga, questa sera, tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021?

Olga Plachino, Olimpia e Mario: regalo speciale per Aldo Montano?

Prima di Aldo Montano, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, hanno compiuto gli anni Carmen Russo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Giucas Casella. Tutti e quattro, come regalo, hanno ricevuto la visita o un videomessaggio dei propri casi. Riceverà la stessa cosa Aldo Montano? Quest’ultimo, nelle precedenti puntate, ha già ricevuto un videomessaggio della moglie e dei suoi bambini e la visita di Olga che, tuttavia, non ha potuto abbracciare.

Olga, dunque, per sorprendere il marito, avrà fatto una settimana di quarantena per poter abbracciare il marito e trasmettergli tutto il suo amore, forza ed energia? In attesa di scoprirlo, in merito al prolungamento del reality, Olga, ospite di Casa Chi, ha spiegato che le farebbe piacere vedere il marito arrivare in fondo.

