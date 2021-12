Aldo Montano/ “Ho percepito la mia identità di campione con la prima medaglia ma…”

Aldo Montano, solidarietà a Manuel Bortuzzo

Lo scorso venerdì 3 dicembre è stata trasmessa la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, ennesima occasione per vivere tanti colpi di scena e momenti toccanti. Tra i protagonisti della stagione in corso merita sicuramente di essere menzionato Aldo Montano. Il campione olimpico è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori con i suoi modi e il suo stile. Durante il suo percorso molti ricorderanno le accese discussioni con il chiacchierato Alex Belli, con cui attualmente si ritrova in un rapporto totalmente diverso rispetto alla grande amicizia di qualche settimana fa.

Il suo ruolo all’interno del programma è stato per lo più positivo, con tanti momenti emozionati con lui protagonista. Nelle ultime settimane però sembra interagire più da spettatore che da interprete; risulta infatti leggermente fuori dalle dinamiche del programma limitandosi al ruolo di puro osservatore. Anche nell’ultima puntata è stato particolarmente in ombra, senza mai proferire parola sulle liti che si sono verificate nel corso della puntata. Nel momento della nomination però non ha perso occasione per dimostrare tutta la sua solidarietà nei confronti del suo amico più caro all’interno della casa, Manuel Bortuzzo.

Scontro con Soleil Sorge: atteggiamento troppo neutrale?

Nello specifico, Aldo Montano ha deciso di votare Lulù Selassié; la motivazione che ha dato era riferita non solo al cattivo atteggiamento dimostrato nelle ultime puntate, ma anche perché consapevole di quanto abbia penato l’amico nel sopportare quel tipo di rapporto. Nelle ore successive alla puntata di venerdì si è reso protagonista di un battibecco con Soleil Sorge.

Durante la festa di sabato sera all’interno della Casa, l’ex tronista ha voluto rimarcare ironicamente proprio il suo essere neutrale, paragonandolo alla Svizzera. Il campione si è subito difeso senza mezzi termini, sottolineando che il suo obiettivo all’interno del programma non è quello di partecipare a stupide liti e gossip senza senso. Sui social però i commenti iniziano ad essere contrastanti; molti si aspettano di più da un personaggio della sua caratura e con la sua personalità. Nelle prossime puntate il suo comportamento potrebbe iniziare ad insospettire i concorrenti più strategici all’interno della Casa.

La scoperta della sua identità da campione

Oltre alla grande amicizia con Manuel Bortuzzo, Aldo Montano si sta facendo sempre di più conoscere anche ai nuovi arrivati. Nelle passate ore, il campione olimpico ha avuto una conversazione in giardino con Biagio D’Anelli, che si è mostrato molto interessato alla sua storia ed alla sua carriera da campione olimpico. Biagio gli ha fatto una domanda molto precisa ed interessante: “Quando hai percepito che eri diventato Aldo Montano?”.

Lo sportivo ha allora svelato: “Ai mondiali del 2003, lì avevo già 24 anni. Ero un figlio di con fierezza ma non avevo la mia identità”, ha svelato. Quello fu anche il momento in cui Montano ha ricevuto la sua prima medaglia mondiale bronzo. Aldo ha svelato quali furono le sue sensazioni di fronte alla prima medaglia: “Ero stracontento, felicissimo perché arriva ad un punto di partenza che non è un arrivo e capisci di avere dei numeri ma devi a quel punto dimostrare di averceli davvero”. Lo sportivo si è detto appagato e stimolato al tempo stesso. “E’ bello fino a quando sei spensierato, senza responsabilità, quando cominci a caricarti delle responsabilità di tutti può essere anche un peso”, ha però svelato.

