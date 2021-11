Aldo Montano “Ora torna ad essere Lulù, la fatina”/ I preziosi consigli alla Selassiè

Grande Fratello Vip 2021, l’avvicinamento di Aldo Montano a Lulù Selassiè

La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 ha lasciato strascichi su Lulù Selassiè dopo il duro scontro con Manuel Bortuzzo. Dopo aver trascorso tutta la notte a piangere, consolata da Miriana Trevisan e aver ricevuto il duro rimprovero della sorella Jessica, Lulù ha trascorso un sabato in compagnia delle sorelle, di Sophie Codegoni, Francesca Cipriani e Miriana Trevisan. Nessun contatto con Manuel Bortuzzo mentre Aldo Montano che ha vissuto da vicino il rapporto tra Manuel e Lulù, si è avvicinato a lei per supportarla in un momento decisamente difficile.

Monica Contrafatto vs Manuel Bortuzzo/ "Disabilità non lo autorizza a ferire Lulù"

Aldo ha provato a capire lo stato d’animo di Lulù a cui ha dato preziosi consigli per vivere serenamente nella casa del Grande Fratello Vip 2021 nonostante la rottura improvvisa con Manuel Bortuzzo. “Sul voto, sulla nomination non era il caso di chiedere. Te ne devi fregare, non era il momento dopo quello che hai passato, che ti frega di chi ha nominato chi. Non è carino. Torna a quella luce come ti ha detto Alfonso Signorini, con la leggerezza, il divertimento, il piacere di stare qua”, ha detto Montano.

Alex Belli vs Lulù: “L'unico problema è la nomination”/ “Non ha capito proprio nulla”

I consigli di Aldo Montano a Lulù Selassiè

Lulù Selassiè, ad Aldo Montano, ha riconosciuto di aver sbagliato ribadendo di non aver mai voluto fare del male a Manuel Bortuzzo. Montano aggiunge di essere perfettamente cosciente che non aveva cattive intenzioni, ma l’ha esortata a rispettare gli spazi di Manuel e, soprattutto, a tornare alla Lulù delle prime settimane del Grande Fratello Vip 2021.

“Me l’hai raccontato te, sai cosa hai passato e cosa hai dovuto passare da una parte di una persona che con ossessione sta dietro un’altra. Rischi di fare non la stessa cosa perché la gravità è diversa, rischi di dare quel messaggio là, di una ragazza che insiste e un ragazzo che cerca i suoi spazi e non gli vengono concessi. Hai la fortuna che ci sono le tue sorelle che ti conoscono meglio di chiunque altro. Ora torna ad essere Lulù, la fatina”, sono stati i preziosi consigli di Montano.



Jessica Selassiè contro la sorella Lulù: "Hai rotto il caz*o"/ "Manuel non ce la fa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA