ALE E FEDERICO A TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui “Non la amo, non mi manca”, lei furiosa: “Codardo, mi fa schifo”

Si fa critica la situazione per Federico e Ale nella seconda puntata di Temptation Island 2023. Lei è sempre più vicina al tentatore Lollo, che elogia con vari complimenti. Per Federico arriva un video in cui Ale e Lollo sono molto vicini. “Diciamo che preferivo non vederlo”, ammette lui, nonostante si fosse detto per nulla geloso della fidanzata.

Alla visione di un altro filmato della fidanzata Ale con Lollo, le sue certezze vacillano: “Io sono arrivato qui molto convinto di me stesso, sento la relazione in pugno e pensando che stava solo a me chiudere questa relazione quando avessi voluto. Vedo però che non è così, mi sto rendendo conto che non esisto solo io e che potrebbe decidere lei di chiudere.” Poco dopo è lei a vedere un video in cui Federico ammette di non amarla: “Non ho le palle di lasciarla. Se mi manca? Non particolarmente.” “Mi fa schifo, codardo!” sbotta lei. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ale e Federico a Temptation Island 2023: le parole choc del fidanzato

Ale e Federico sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2023. Durante la prima puntata il ragazzo stupisce tutti, compresa la sua fidanzata, per delle dichiarazioni al vetriolo. Il 31 enne programmatore è fidanzato da tre anni alla 31enne receptionist al porto di Trieste, ma tra i due qualcosa non va. A scrivere al programma è stato proprio Federico dubbioso sul reale sentimento verso la fidanzata.

I suoi dubbi emergono poco dopo l’ingresso nel villaggio delle tentatrici dove si lascia andare ad un confessionale choc. “Siamo persone molto diverse. Quando usciamo siamo in carenza di argomenti, abbiamo interessi diversi. Ha 30 anni, è una donna, vorrebbe sposarsi, non la biasimo ma non è quello che voglio. Ci siamo quasi abituati ad avere un’intimità non spumeggiante. Non sono sicuro di provare per lei, quello che lei prova per me” – dice Federico che precisa – “hon gliel’ho mai detto in faccia, ma non l’ho nemmeno mai negato. Quando mi chiede se la amo, cambio discorso, faccio il codardo. Le dico che le voglio bene. Ma evito certe parole, perché non penso di sentire quelle cose. Non sento l’amore”.

Ale e Federico distanti a Temptation Island 2023, è crisi? Lei delusa dal suo comportamento

Le durissime parole di Federico pronunciate nei confronti della fidanzata Ale arrivano come un fulmine a ciel sereno durante la prima puntata di Temptation Island 2023. La ragazza, chiamata nel pinnettu, scoppia a piangere con le altre ragazze: “è uno schifoso. Speravo mi dimostrasse qualcosa qua. Dovrei mollarlo e farmi la mia vita. Non lo faccio, perché sono cretina”. Poco dopo però Ale viene richiamata nel pinnettu per ascoltare un nuovo confessionale di Federico che rivela: “lei è persa. Se le dico, Alessia se mi pitturi tutto il prato di rosso con la lingua, ci sposiamo, lei lo fa. Viene qua e pittura tutto il prato con la lingua. Non mi dà il fuoco”. La ragazza è senza parole: “allora perché sta con me? Cosa sono, un passatempo? Se sta così male con me non dovrebbe starci, io mi ritengo single, non me la merito una persona così”.

Ale dopo aver pianto per il fidanzato Federico preferisce reagire accettando le lusinghe del tentatore Lollo. Proprio il bel tentatore esorta la ragazza a vivere l’esperienza di Temptation come un momento tutto per se: “il tuo percorso non è pensare a lui, ma pensare a te”. Questa volta a restare senza parole è Federico nel guardare la fidanzata così vicina ad un altro uomo: “la mia prima reazione è stata ‘ammazza che bella ragazza’, ma mentirei se dicessi che la cosa mi sta facendo del male. Non mi sento devastato dalla gelosia”.













