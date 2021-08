Alessandra Amoroso/ Ancora single dopo l’addio a Stefano Settepani: nessun uomo ma…

Questa sera torna l’appuntamento con la grande musica su Rai 1 (a partire dalle ore 21.25) e, condotto da Fiorella Mannoia, dopo la puntata del 14 agosto andrà in onda “La musica che gira in intorno”, lo show che sin dal titolo è un chiaro omaggio all’arte e alla carriera di Ivano Fossati. E in questo lungo racconto in parole e in musica attraverso la partecipazione di ospiti, colleghi e amici di uno dei cantautori italiani più importanti a cavallo degli Anni Duemila ci sarà spazio anche per Alessandra Amoroso. La 35enne cantante originaria di Galatina infatti sarà tra i personaggi più in vista ma negli ultimi giorni il suo nome è tornato in auge anche per via di questioni legate al gossip.

Se negli ultimi tempi si era tornati a parlare del suo ex, Stefano Settepani, con cui si era lasciata pur spiegando che da parte sua non vi è oramai alcun sentimento negativo e di rabbia, ma solo di “stima”, i suoi fan allora si domandano chi vi sia ora nella sua vita? Secondo alcuni siti specializzati in gossip del mondo dello showbiz e pettegolezzi rosa, Alessandra Amoroso sarebbe ufficialmente single e il vuoto lasciato nella sua quotidianità da Stefano non sarebbe stato colmato ancora da nessun uomo. Certo, la diretta interessata è sempre molto riservata sul proprio privato e, almeno pubblicamente, la storia amica di Emma Marrone non avrebbe avuto di recente alcuna storia d’amore: almeno non sotto i riflettori… Periodo lungo di riflessione scelto da Alessandra o semplicemente una casualità? Intanto i rumors (fondati sul nulla) si rincorrono sempre ma lei non ci fa caso.

ALESSANDRA AMOROSO E’ ANCORA SINGLE? NONOSTANTE I RUMORS, LEI…

Intanto, pur se parca di novità a proposito della sua vita sentimentale, Alessandra Amoroso negli scorsi giorni ha tagliato il traguardo dei 35 anni e spegnendo le proverbiali candeline si è lasciata andare a un emozionante post apparso sui suoi canali social in cui non solo faceva una sorta di consuntivo della sua vita e della carriera sino ad ora, ma ha approfittato per ringraziare le persone a lei care. Nel post apparso in occasione dell’anniversario (12 agosto) su Instagram accanto a una piccola gallery di suoi scatti, la cantautrice salentina ha esordito ricordando che “posso essere chi voglio e quando voglio”, aggiungendo che famiglia, amore e musica sono da sempre le sue… droghe preferite.

E anche per questo motivo, facendo appunto un bilancio di quella vita che ammette di amare grazie all’entusiasmo di cui è piena, prosegue: “Ringrazio ogni singola persona che ha condiviso con me un giorno speciale”, senza però dimenticare una nota polemica, ovvero una stilettata anche ringraziando “chi non c’era”. Ma anche coloro che, in modo del tutto inconsapevole, sono stati semplicemente di passaggio nella sua vita, nel bene come nel male dal momento che tutto serve per fare esperienza e crescere. Riferimento a qualcuno? Non si sa: e infatti la chiosa è positiva e senza veleno nella coda. “E grazie a chi nella mia vita è entrato di passaggio (nel bene e nel male!) perché mi ha reso consapevole (davvero) di chi sono e cosa voglio”.



