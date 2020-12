Alessandra Amoroso/ Dal delicato intervento alle corde vocali al Coronavirus e la voglia di tornare live

Alessandra Amoroso è tra gli ospiti di “Up & Down – Un Natale normale“, lo show di Paolo Ruffini trasmesso nel giorno di Natale su Canale 5. Una bella occasione per la cantante vincitrice di Amici di Maria de Filippi che, dopo lo stop causato e forzato dalla pandemia da Coronavirus, torna a cantare in tv. Nonostante tutto però il 2020 è stato un anno di grandi successi per la cantante che ha conquistato le classifiche con “Karaoke”, la hit dell’estate con i Boomdabash. “In un momento così surreale non avrei mai immaginato di poter dire che Karaoke è quarto disco di platino! Grazie di cuore a tutti” – ha comunicato a tutti i suoi fan la cantante con grande felicità.

Del resto negli ultimi anni Alessandra Amoroso ha rischiato di dover dire addio alla musica per un piccolo problema di salute. Nel 2016, infatti, ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento alle corde vocali dopo aver scoperto la presenza di due noduli. A raccontarlo è stata proprio la cantante dalle pagine del settimanale Grazia. “quei due noduli, nel bene e nel male, erano i responsabili del mio timbro graffiante. E se non fosse stato più così?”.

Alessandra Amoroso: “aspetto tempi migliori per far ascoltare il mio nuovo album”

Per fortuna tutto è andato nel migliore dei modi visto che la stessa Alessandra Amoroso ha rivelato: “la prima volta che ho emesso un suono dopo l’operazione volevo morire: avevo una voce gracchiante. Il mio cervello pensava un suolo, dalla mia bocca ne usciva un altro. Ora posso dirlo: si, ho avuto veramente paura. Per fortuna, con il giusto esercizio, sono tornata a cantare. E il timbro è rimasto lo stesso”. Superato questo problema di salute, Alessandra Amoroso è tornata più grintosa che mai nel mondo della musica collezionando un successo dopo l’altro.

Poi è arrivata la pandemia da Coronavirus che ha obbligato tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo a dover annullare e rimandare ogni impegno live. La cantante però non vede l’ora di ritornare a cantare su di un palcoscenico come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: “la mia musica è “di contatto”: voglio cantare faccia a faccia con i fan, abbracciandoli, non solo virtualmente. Per questo rimarrò in attesa di tempi migliori per far ascoltare il mio nuovo album. Lo presenterò quando sarà possibile farlo nel modo giusto per tutti”.



