Alessandra Amoroso/ “Haters fate entrare l’amore, tutto questo odio non fa bene”

Alessandra Amoroso ospite di Battiti Live 2022. Intanto la cantante si prepara alla sua prima volta sul palco dello Stadio San Siro di Milano dove sarà protagonista di un concerto dal titolo “Tutto Accade a San Siro” il 13 luglio. Si tratta della prima volta in assoluto per la vincitrice di Amici di Maria De Filippi peraltro la seconda artista donna a cantare nel tempio della musica rock dopo il sold out da 75mila spettatori registrato da Laura Pausini nel 2007. “Sono molto felice per quello che sta per accadere, però sono molto provata. Sono preoccupata, sono felice, sono eccitata, sono piena di ansia, tante cose insieme. È da un po’ che ho cominciato a fare le prove anche fisicamente, quindi sono in sala con i ballerini, con la mia band, tutto sta prendendo forma” – ha detto la cantante pronta alla sua prima volta a San Siro.

Alessandra Amoroso fidanzato?/ Il suo amore è tutto per...

Intanto in questi giorni la vincitrice dell’edizione 2009 di Amici di Maria De Filippi è stata protagonista di un caso per via di un autografo mancato ad una fan. “Se lo faccio a te, poi gli altri ci rimangono male e io non sono abituata a fare queste cose, mi spiace. Ma ti ringrazio per aver compreso, sicuramente ci sarà occasione” – sono state le spiegazioni del no della cantante.

ALESSANDRA AMOROSO AL TIM SUMMER HITS/ Roma balla con la cantante!

Alessandra Amoroso e l’autografo mancato ad una fa: cosa è successo?

Il mancato autografo di Alessandra Amoroso ad una fan ha scatenato una vera e propria diatriba social. Dopo il no della cantate, in tanti hanno giudicato sbagliato il comportamento della voce di “Immobile” che ha deciso di difendersi pubblicando delle Instagram Stories. “Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti” – ha detto la cantante di “Camera 209″.

ALESSANDRA AMOROSO DA RECORD AL TIM SUMMER HITS/ Debutta allo Stadio San Siro e...

Non solo, la Amoroso ha poi aggiunto:” nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo. Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre”. Infine un consiglio agli haters: “fate entrare l’amore… Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna”











© RIPRODUZIONE RISERVATA