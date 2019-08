Alessandra Amoroso/ “I fan mi hanno salvato da un periodo difficile”(Battiti Live)

Alessandra Amoroso torna sul palco di Battiti Live 2019 per l’ultima tappa della kermesse. Questa sera sarà infatti sul palco allestito a Bari, dove si esibirà per l’ultima volta prima della meritata pausa dalle scene annunciata nei giorni scorsi. I brani con i quali saluterà la sua amatissima Big Family saranno due, “La stessa” e “Forza e coraggio”; poi ci sarà spazio per l’esibizione in trio con i Boomdabash, sulle note del tormentone dell’estate “Mambo Salentino”. L’ex vincitrice di Amici, che ha smentito il suo ritiro dalle scene, spiegando di volersi concedere solo una pausa dai numerosi impegni, lo scorso 20 luglio si è congedata dal suo fan club con un mega incontro al Cinecittà World di Roma. Ma, in vista dello stop, la Amoroso non ha nascosto di provare “un po’ di nostalgia” e, in una intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato: “Io mancherò a loro e loro mancheranno a me. Si dice spesso e sembra un luogo comune che “l’amore cambia le cose”. Questa volta è vero, mi hanno salvato da un periodo difficile dopo la morte di mia nonna e alcuni altri problemi”.

ALESSANDRA AMOROSO: “DOPO DIECI ANNI INTENSI COME QUESTI…”

Quella annunciata da Alessandra Amoroso dopo l’esibizione di Battiti Live 2019 sarà una pausa piuttosto breve. In questi primi giorni di agosto ha intenzione di concedersi “una decina di giorni” di relax nella sua terra, il Salento, dove ad attenderla ci sarà ” il solito programma: pulizie approfondite di casa, capatina al negozio di mia sorella e forse riesco a fare un po’ di mare con la mia migliore amica, che sarà in ferie quando sono lì da lei”. Pulizie a parte, Alessandra Amoroso ha intenzione di staccare la spina e dedicare tutta se stessa agli affetti: “per come sono fatta – ha spiegato la Amoroso Tv Sorrisi e Canzoni – “riposo” è non avere progetti in testa con scadenze definite, dopo dieci anni intensi come questi è un vero lusso”. Ma non mancherà anche una vera e propria vacanza in una location esclusiva: “Se riesco – ha aggiunto la cantante – poi farò altri quattro, cinque giorni in viaggio”.

ALESSANDRA AMOROSO: “I FAN? “IO MANCHERÒ A LORO E LORO MANCHERANNO A ME”

Archiviato il capitolo di “10”, l’album celebrativo del suo decennio nel mondo della musica e il tour che ne è seguito, Alessandra Amoroso non ha dubbi: “Non voglio più fare niente di corsa”, si legge su a Tv Sorrisi e Canzoni. “In futuro – ha aggiunto – quando tornerò, voglio occuparmi di una cosa per volta”. Oggi, infatti, spera di poter recuperare forza e energie con una serie di attività che la impegneranno in prima linea. Al centro di tutto, il suo cane Pablo, con il quale ha già dato il via a un programma di addestramento estivo: “È sempre agitato, non riesce mai a stare fermo. A casa dicono che assomiglia a me! Con lui sto imparando un sacco di cose”. Spazio poi alla musica: “chiunque faccia quello che faccio io, per passione non si smette mai”, senza dimenticare il suo compagno Stefano Settepani: “Per chi ha parlato di crisi tra noi – spiega la cantante – io faccio parlare i fatti”.



