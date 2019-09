ALESSANDRA AMOROSO/ “Vorrei tanto avere un figlio” (Amici Celebrities)

Alessandra Amoroso torna ad Amici, proprio là dove tutto è cominciato. Questa, però, è un’edizione speciale, che vede sfidarsi una serie di vip da Joe Bastianich a Emanuele Filiberto. La Amoroso sarà ospite, insieme a Irama, della seconda puntata in onda questa sera, memore di quelle volte in cui era lei a esibirsi su quel palco. Alessandra è reduce dal tour e dagli incontri (a tappe) con la sua Big Family, al termine dei quali si è presa un periodo di pausa per stare con la sua famiglia. Il grazie più grande va proprio alla nonna, che l’ha sempre sostenuta: “Alla persona che mi ha fatto diventare chi sono oggi ed è stata mia nonna. Poi c’è stato il mio uomo peloso, che mi ha dato forza nei momenti di bisogno: chi non ha mai avuto un cane non può capire. Poi c’è un amore che non si può spiegare come quello della Big Family. Sono tutti amori diversi”. Che, come dichiara in un’intervista a Sky, le mancano tantissimo: “Lui, il mio uomo peloso, ci sarà sempre e sorriderà con gli occhi. E anche mia nonna ci sarà sempre e io sono certa che una parte di me è andata via con lei”.

Alessandra Amoroso e l’amica Emma

Un altro tema caro ad Alessandra Amoroso è quello dell’amicizia. Recentemente, Alessandra è intervenuta sugli attacchi sessisti incassati da Emma, una delle persone a lei più care. “Le ho scritto una lettera in dialetto, solo noi sapremo cosa ho scritto. Sono anni di odio che non si trattiene eppure mi pare stupido che arrivi da un uomo di una certa età. È ignorante dire certe cose a una donna che ha un pensiero: Emma ha voluto esprimere una opinione, dovrebbe vergognarsi quell’uomo per come ha reagito”. Sui social network, Alessandra ha le idee molto chiare: “Vorrei prendere a schiaffi, seppure col sorriso, quelle persone che pur di avere un like o una foto sono pronte a parlare male di chiunque. Mi disturba che non si riesce più a essere felici per l’altro: se qualcuno ha problemi si cerca di aiutarlo, se è felice nasce l’invidia”.

Alessandra Amoroso: “Ho cercato di mettere in scaletta questi dieci anni di storia”

Per Alessandra Amoroso, le canzoni sono “una piccola parte” di lei. Il tour lo racconta così: “Ho cercato di mettere in scaletta questi dieci anni di storia. Sono molto felice, non avevo paura di salire sul palco, ero gasatissima come mai. Oggi vivo di entusiasmo, gioia e amore e voglio girare l’Italia per trasmetterlo”. Finiti i concerti, Ale torna alla vita di sempre: “Mi godrò nipote, famiglia e mi prenderò cura di me stessa, credo di essermi trascurata molto. Ho voglia di dedicarmi al mio futuro, a qualcosa che va al di là del palco. Ho voglia di fare altro. Mi piacerebbe avere un figlio. Mi ci voglio dedicare”. La sua famiglia di origine è già molto numerosa: “Ti dico solo che siamo in 60 da parte di mio padre, 60 di mia madre e siamo tutti molto uniti”.



