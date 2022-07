Alessandra Celentano e Veronica Peparini, incontro prima di Amici 22/ Dopo le liti…

Alessandra Celentano e Veronica Peparini: reunion prima di Amici 22

Prima di tornare ad insegnare danza nella scuola di Amici che riaprirà i battenti a settembre con la 22esima edizione, Alessandra Celentano e Veronica Peparini si stanno godendo le vacanze, ma stanno partecipando anche ad alcuni stage organizzati dai colleghi. Entrambe le insegnanti di Amici che, nella scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi hanno discusso spesso per una diversa visione della danza e del talento degli allievi della scuola, si sono così ritrovate grazie a Kledi Kadiu.

Nunzio balla per LDA a Battiti Live/ “Reunion” con dedica alla Celentano…

Quest’ultimo che, di Amici è stato sia un ballerino professionista che un insegnante, ha organizzato uno stage di danza a Desenzano del Garda a cui hanno partecipato sia la Celentano che la Peparini, ma anche Andreas Muller. Alla reunion, tuttavia, hanno partecipato anche due allievi di Amici 21 ovvero Serena e Albe.

Amici: Alessandra Celentano, com'era da giovane?/ "Quelle cose che non tornano più.."

Alessandra Celentano e Veronica Peparini: karaoke durante le reunion di Amici

Veronica Peparini, Alessandra Celentano, Andreas Muller, Albe e Serena, dopo lo stage di Kledi Kadiu, hanno trascorso la serata insieme. La reunion degli insegnanti e dei due ex allievi di Amici non è passata inosservata all’occhio attento dei fan che, sui social, hanno pubblicato alcuni momenti della serata,

Tra i tanti filmati, tuttavia, due hanno conquistato tutti ovvero quello in cui la Celentano e la Peparini si lanciano in un karaoke e quello in cui Albe e Serena mostrano tutta la loro complicità. Clima disteso e di festa, dunque, per la reunion di Amici che, da più di vent’anni, continua a sfornare talenti sia nel canto che nella danza.

Battiti live, ex Amici criticati dalla Celentano promossi nel cast/ Nunzio ha la rivincita?

Sono i più belli e i più dolci al mondo 🥰 e Leo è iconico 🔝 #seralbe pic.twitter.com/MDZudrDtcL — Sere 🫶🏼🌊 (@holdontoyou13) July 18, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA