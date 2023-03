Alessandra De Stefano si è dimessa da direttrice di Rai Sport/ “Scelte criticate da…”

Alessandra De Stefano, i possibili retroscena alla base della scelta di lasciare la direzione di Rai Sport

Il giornalismo sportivo targato Rai è stato appena scosso da una notizia improvvisa: Alessandra De Stefano, direttrice di Rai Sport, avrebbe deciso di rassegnare le proprie dimissioni. A riportare per primo la notizia è Il Foglio; alla base della decisione vi sarebbero le numerose critiche ricevute dalla giornalista e relative a più fronti: da una parte avrebbero pesato alcune scelte editoriali portate avanti dalla direttrice. Dall’altra, la gestione dei Mondiali di calcio in Qatar lo scorso 2022; in onda sulla Rai a dispetto della mancata partecipazione dell’Italia.

Proprio a proposito delle dure critiche ricevute nel bel mezzo dei Mondiali in Qatar, Alessandra De Stefano aveva sbottato sui social lo scorso mese di dicembre: “La correttezza è fondamento della mia esistenza, del mio mestiere. Colleghi della carta stampata e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce! Hanno giudicato Il circolo dei mondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share; le menzogne mi indignano, siete il nulla“.

Alessandra De Stefano non è più la direttrice di Rai Sport: dal “caso” Lia Capizzi alle “pressioni” di Enrico Varriale

In merito all’imminente decisione di lasciare il suo incarico di direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano non ha ancora rilasciato dichiarazioni; Il Foglio riporta però i possibili retroscena e malumori che avrebbero condizionato la sua scelta. Nello specifico, spiega il quotidiano, l’ormai ex direttrice sarebbe stata messa in discussione anche per la collaborazione con Lia Capizzi; giornalista convocata da esterna in Rai per condurre lo storico programma de La Domenica Sportiva. Inoltre, ulteriore benzina sul fuoco sarebbe giunta dalle dichiarazioni e pretese dell’ex vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale. Quest’ultimo, in causa con l’azienda, ha richiesto infatti di essere reintegrato.

Allo stato attuale, riporta sempre Il Foglio, il ruolo lasciato scoperto da Alessandra De Stefano sarà gestito da Marco Franzelli ad interim: la decisione sarebbe stata presa direttamente da Carlo Fuortes in attesa di trovare un profilo adatto. Quest’ultimo ha chiaramente commentato con parole di stima e gratificazione la direttrice uscente; ringraziandola sia per la grande professionalità dimostrata e per l’ottimo lavoro svolto per la programmazione dei Mondiali di Calcio: “Un contributo innovativo dato alla testata”.











