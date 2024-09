Ci sono persone nate per stare insieme. E’ il caso di Alessandra Tripoli e del marito Luca Urso che si sono conosciuti quando entrambi erano dei ragazzini. A soli 17 anni Alessandra Tripoli incrocia lo sguardo di Luca Urso e sin da subito capisce che è quello giusto. Poco dopo arriva il primo bacio e tra i due nasce l’amore; un amore che è cresciuto nel tempo grazie anche ad una passione in comune: la danza. Un grande amore quello nato tra i due ballerini che dopo tantissimi anni di fidanzamento hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore sposandosi nel 2016. Dalla loro unione è anche un figlio di nome Liam.

Giuliana Chiara Filippi chi è, l'atleta ha un fidanzato?/ Campionessa paralimpica a Ballando con le stelle

La coppia vive e lavora a Hong Kong, anche se le loro radici sono italiane essendo nati in Sicilia. Proprio la ballerina di Ballando con le Stelle ha parlato così del rapporto con il marito: “le nostre mamme erano molto amiche: quando avevo pochi mesi, la mia futura suocera mi teneva in braccio. Suo figlio è nato un anno dopo di me e siamo cresciuti insieme. Presto si è capito che dovevamo frequentare una scuola di ballo”.

Sonia Bruganelli, perché non balla con il fidanzato Angelo Madonia?/ "Decisione presa per un motivo..."

Alessandra Tripoli sul marito Luca Urso: “è il mio per sempre”

L’incontro tra Alessandra Tripoli e Luca Urso è avvenuto in tenerissima età. I due hanno studiato danza insieme e frequentato diversi corsi e concorsi regionali. Gara dopo gara Alessandra è arrivata ad una consapevolezza importante: “mi sono guardata dentro e ho capito che il mio “per sempre” era lì, davanti a me”.

Così i due scoprono di essersi innamorati e si fidanzano nel 2004 quando lui aveva soli 17 anni. Molti anni dopo, per la precisione nel 2016, Alessandra Tripoli e Luca Urso diventano marito e moglie. La coppia ha deciso di celebrare il matrimonio a Misilmeri, città natale di lei, con una cerimonia organizzata dal famosissimo Enzo Miccio. Qualche anno dopo, nel 2020, la coppia ha annunciato l’arrivo del primo figlio Liam, nato il 12 gennaio 2021 ad Hong Kong.

Dora, la fidanzata di Anna Lou Castoldi/ Chi è che e lavoro fa