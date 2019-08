Alessandra Tripoli, foto sexy su Instagram/ “Ho aspettato anni per sentirmi donna…”

Alessandra Tripoli, una delle ballerine di punta di Ballando con le Stelle, si confessa in un post su Instagram. Consapevole di essere seguita sui social da tantissime ragazze, ha parlato del rapporto difficile che ha avuto con il suo corpo e di quanto ne abba sofferto, soprattutto da piccola, allegandoci una bella foto sexy. «Le mie compagne di scuola avevano corpi femminili… – ha scritto su Instagram – Schiere di ragazzi non riuscivano a distogliere lo sguardo quando durante la ricreazione passeggiavano tra i corridoi!». E lo sfogo prosegue: «Poi c’ero io, 40 kg e un corpo che sembrava fermo alla quinta elementare!». Alessandra Tripoli ha spiegato di aver dovuto aspettare prima di convincersi di avere un corpo più femminile. «È servito qualche anno per sentirmi donna a dispetto del mio aspetto e poi arrivati i 20 anche quello ha cominciato finalmente a darmi una mano!». Non è la prima volta che la ballerina ne parla, ma ha voluto farlo oggi per lanciare un messaggio alle donne.

ALESSANDRA TRIPOLI, FOTO SEXY SU INSTAGRAM: DOPO LE POLEMICHE…

«Donne accettate la grande avventura di essere voi stesse!», ha scritto Alessandra Tripoli su Instagram. Nei mesi scorsi invece è intervenuta sulla polemica per il naso rifatto. Il cambiamento nel suo viso non è passato inosservato, essendo stata caratterizzata da un naso importante ma comunque apprezzato dai fan perché la rendeva diversa dalle altre. Quest’anno però Alessandra Tripoli ha sfoggiato un naso diverso e qualcuno ha cominciato a ipotizzare sui social che la ballerina sia ricorsa a più di un ritocchino. A quel punto Alessandra Tripoli decise di rispondere su Instagram: «L’ho fatto prima di tutto perché soffrivo di apnee notturne era fratturato da dieci anni e non respiravo poi e solo poi l’ho sistemato anche in punta. Quando ho tolto i tamponi ho riscoperto il mondo». Questo perché non aveva mai sentito i profili in quel modo. «Giuro che è l’unico intervento chirurgico che ho mai fatto in tutta la mia vita e lo rifarei 10 anni prima se potessi tornare indietro», aggiunse. Invece a chi l’accusò di mentire rispose: «Mi dispiace che pensi sia una scusa. Chi mi segue sa che ho abbastanza attributi per dire la verità quindi non mi serve rifugiarmi dietro una bugia».





