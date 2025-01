La Roma ha scelto il nuovo CEO e il nome indicato è quello di Alessandro Antonello. A darne notizia nelle ultime ore sono La Gazzetta dello Sport e Sky Sport, secondo cui appunto la società capitolina è pronta ad annunciare colui che succederà a Lina Souloukou, l’ex CEO che aveva deciso di lasciare il proprio incarico mesi fa, a settembre 2024, dopo che la società aveva sollevato dal suo incarico Daniele De Rossi chiamando poi Juric (anch’egli poi esonerato per lasciare spazio all’attuale allenatore, Claudio Ranieri).

Stando a quanto riferisce la Rosa si attende solo la formalizzazione in merito alla separazione di Alessandro Antonello dall’Inter. Il manager è infatti l’ex amministratore delegato corporate dei nerazzurri, e quando il rapporto con il club meneghino si chiuderà definitivamente a quel punto sarà libero di firmare con la Roma, firma che è attesa nei prossimi giorni, forse già nel corso di questa settimana o ad inizio della prossima.

ALESSANDRO ANTONELLO NUOVO CEO ROMA: LA VICINANZA CON FRIEDKIN

A conferma di tale notizia anche gli avvistamenti di Alessandro Antonello nella capitale negli ultimi giorni, chiaro indizio circa il fatto che probabilmente lo stesso manager stesse cercando l’accordo con i capitolini, di conseguenza per lui si apriranno a breve le porte di una nuova avventura, dopo aver dato il proprio apporto soprattutto dal punto di vista commerciale, ma anche brand e stadio presso il club di Appiano Gentile.

E’ probabile che il club capitolino abbia deciso di puntare su di lui proprio per il buon lavoro svolto in casa Inter su questi temi, che come ricorda La Gazzetta dello Sport sono notoriamente a cuore dello stesso club giallorosso. I vertici della Roma, i Friedkin, conoscono bene Alessandro Antonello in quanto dal 2021 è entrato a fare parte dell’associazione dei club europei, l’ECA. Si tratta dell’associazione a cui capo vi è il presidente del Paris Saint Germain, Al-Khelafi, che è in stretti rapporti proprio con Dan Friedkin, che è il numero due della tessa ECA.

ALESSANDRO ANTONELLO NUOVO CEO ROMA: LA SUA BIO

Ma chi è Alessandro Antonello? Una breve bio per tutti coloro che non lo conoscessero. Nato a Tradate, in provincia di Varese, nel 1965, è come detto sopra l’ex amministratore delegato dell’area corporate Inter, e a breve il nuovo CEO della Roma. Si è laureato a Bergamo in Economia, dopo di che è diventato commercialista, lavorando presso la prestigiosa Deloitte& Touche. Ha quindi lavorato in ambito finanziario con vari ruoli, dopo di che è entrato a far parte nel mondo dello sport nel 2011, divenendo il direttore finanziario del brand tedesco Puma per l’Italia.

Quattro anni dopo, nel 2015, arriva il suo sbarco nell’Inter con lo stesso ruolo, e resta in carica anche quando la società nerazzurra viene acquistata da parte del Suning Holding Group, accrescendo il proprio ruolo e divenendo direttore operativo del club. Nel 2017 arriva la nomina di amministratore delegato, dopo di che nel 2018 diventa consigliere della lega nazionale di Serie A. Il 13 dicembre di sei anni fa, quando Beppe Marotta viene nominato amministratore delegato dell’area sportiva, Antonello diventa ad dell’area corporate, poi dal 2021, come spiegato sopra, entra a far parte dell’ECA.