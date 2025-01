CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MARMOL LA PRIMA OPZIONE

Il punto sul calciomercato Roma si fa davvero interessante, perché ci sono tanti nomi all’ordine del giorno come abbiamo già avuto modo di raccontare. Uno dei reparti da sistemare è sicuramente la difesa: qui infatti si sta lavorando per l’addio di Mario Hermoso dopo soli sei mesi, ma lo spagnolo sarà quasi certamente sostituito e una delle piste porta sempre alla Liga, per la precisione al Las Palmas dove gioca Mika Marmol. Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e ora anche elemento dell’Under 20 iberica: quest’anno ha trovato parecchia continuità ed è anche duttile, perché le ultime quattro partite di campionato le ha giocate come terzino sinistro.

Marmol insomma potrebbe fungere anche da vice-Angeliño anche perché l’ex Lipsia è stato impiegato sempre, ma il problema per ora è rappresentato dal prezzo: il Las Palmas ha fissato per il suo difensore una clausola rescissoria da 10 milioni di euro e la Roma non sarebbe intenzionata a pagarla per intero. Né il club spagnolo avrebbe l’impellente necessità di vendere: detto questo, un’offerta che si aggiri intorno ai 7 milioni di euro potrebbe anche essere sufficiente per far cedere il Las Palmas, e Marmol potrebbe fare un bel salto di qualità in carriera confrontandosi con l’Europa League, dunque attenzione a questa pista di calciomercato che potrebbe farsi presto concreta.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE ALTERNATIVE IN DIFESA

I 10 milioni di cui sopra, stando sempre al calciomercato Roma per quanto riguarda la difesa, sarebbero stati offerti al Racing Club per Marco Di Cesare, ma la proposta per il ventiduenne argentino sarebbe stata rifiutata: questo però sarebbe un profilo che la Roma starebbe valutando concretamente come alternativa a Marmol, ma ne esistono altri. Uno porta ancora all’estero: Oscar Mingueza, che sembrava in rampa di lancio nel Barcellona di Ronald Koeman che lo aveva promosso dalle giovanili, nel frattempo è finito al Celta Vigo e per lui c’è folta concorrenza, si parla del Lipsia che in questo momento sarebbe in vantaggio.

Ancora, si va in Serie A dove come noto le trattative possono essere più complesse: stuzzica il nome di Enrico Delprato, vivaio dell’Atalanta e oggi affermatosi nel Parma di Fabio Pecchia. Come Marmol è versatile e infatti spesso viene impiegato come terzino (in questo caso a destra), ma bisognerebbe vincere la reticenza dei ducali che tra l’altro hanno già perso Alessandro Circati – rottura del crociato all’inizio della stagione – e dunque non sono lunghissimi nel loro reparto arretrato. Tante opzioni dunque per il calciomercato Roma, intanto Claudio Ranieri è riuscito a rilanciare Mats Hummels e questa è già una bellissima notizia per i giallorossi.