CALCIOMERCATO ROMA: OPZIONE SILDILLIA

In questo momento il calciomercato Roma sta lavorando soprattutto per un terzino destro: sembra chiaro l’intento di Claudio Ranieri che vuole tornare a giocare con la difesa a tre, ma ha bisogno di un laterale basso di spinta e per questo motivo guarda con fiducia alla sessione invernale. Ieri avevamo parlato dell’interesse concreto per Michael Kayode, ma la Fiorentina chiede poco meno di 20 milioni di euro; sul taccuino anche Oscar Mingueza che però sarebbe vicino al Lipsia, mentre Enrico Delprato resta una pista difficile. Tra gli altri nomi del calciomercato Roma spunta allora quello di Kiliann Sildillia: un classe 2001 che gioca nel Friburgo – dove è arrivato molto giovane – e ha giocato le Olimpiadi con la Francia, vincendo la medaglia d’argento.

Calciomercato Roma/ Marmol prima opzione in difesa, piace anche Delprato (7 gennaio 2025)

L’anno scorso è stato protagonista di una bella stagione in Bundesliga, non così nel 2024-2025 perché, anche a causa di qualche problema muscolare, ha giocato poco e non è mai stato titolare, se non in Coppa di Germania. Sildillia potrebbe comunque essere un investimento anche per il futuro; il prezzo è accessibile (si può chiudere a meno di 10 milioni) e il transalpino può giocare anche sulla trequarti in un 4-2-3-1, ma lo abbiamo visto anche come difensore centrale e dunque si tratta di un calciatore duttile, che potrebbe permettere a Ranieri di cambiare spartito anche all’interno della singola partita. Sarà dunque lui il rinforzo della Roma sul calciomercato di gennaio?

Calciomercato Roma News/ Per Kayode si tratta sul serio, Le Fée verso il Betis (oggi 6 gennaio 2025)

IL PUNTO SULLE USCITE

Naturalmente il calciomercato Roma, e questo è un discorso che facciamo da tempo, è anche attivo per quanto riguarda le possibili cessioni. Sembra scontata quella di Enzo Le Fée, ma attenzione perché il centrocampista francese potrebbe bloccare i piani della società, è molto vicino al Betis ma nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni secondo cui il Lille sarebbe la meta preferita, dunque bisognerà valutare questa operazione. Ci sono poi altri due calciatori che con Ranieri sono stati poco impiegati, ma ora avrebbero deciso di giocarsi le loro carte in giallorosso: stiamo parlando di Tommaso Baldanzi e Matias Soulé, che con il nuovo allenatore hanno visto poco il campo.

Calciomercato Roma/ Le ultime su Beto, Frattesi, Pellegrini. Zappa, idea dal Cagliari! (4 gennaio 2025)

Tuttavia bisogna anche pensare all’investimento che la Roma ha fatto su di loro, in particolare sul giovane argentino che nei piani di Daniele De Rossi avrebbe dovuto sostituire Paulo Dybala; sarà la scia della bellissima vittoria nel derby o più in generale il fatto che la squadra sia in qualche modo riuscita ad alzare la testa, fatto sta che le ultime notizie riportano che sia Baldanzi che Soulé preferirebbero proseguire la loro avventura nella Roma, l’ex di Juventus e Frosinone è stato indicato da Ranieri come elemento importante per il futuro e con l’avvento del nuovo allenatore, e magari la cessione di Dybala, il suo minutaggio potrebbe cambiare.