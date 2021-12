Alessandro Basciano, strani odori in camera da letto/ “Si sente puzza di piedi…”

Alessandro Basciano, uno tra gli ultimi arrivati nella casa del Grande Fratello Vip 2021, negli scorsi giorni si è lamentato di alcuni, cattivi odori presenti nella camera da letto. Alessandro, sin dal primo giorno in cui è entrato nella casa di cinecittà, ha dormito nella stanza del sole insieme a Soleil Sorge, Giacomo Urtis e Davide Silvestri. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne che si è dichiarato per Sophie Codegoni preferendo instaurare un rapporto d’amicizia con Jessica Selassiè, dorme tra Giacomo e Soleil.

La convivenza e la divisione dello stesso letto, tuttavia, sta mettendo a dura prova Alessandro che, come riporta il portale MondoTv, si sarebbe lamentato della “puzza dei piedi” presente nella stanza del sole. L’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi non ha fatto nomi, ma dormendo con delle persone, il web ha individuato quelli che potrebbero essere i responsbili del cattivo odore.

La rivelazione di Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 2021

“Non si lava e le puzzano i piedi“. Sono queste le parole che Alessandro Basciano avrebbe detto su una concorrente del Grande Fratello Vip 2021 come riporta il portale MondoTv24. Per il mondo del web, quella dell’ex corteggiatore di Uomini e donne è una frecciatina nei confronti di Soleil Sorge? Quest’ultima è stata definita la preferita da Basciano il quale, tuttavia, al momento, sta portando avanti una conoscenza con Sophie Codegoni.

Tra Alessandro e Soleil, per ora, hanno un rapporto di conoscenza embrionale. Basciano, infatti, trascorre la maggior parte del suo tempo con Sophie e Jessica. Alfonso Signorini affronterà l’argomento nelle prossime puntate? Lo scopriremo successivamente.

