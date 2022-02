Alessandro Basciano vs Antonio Medugno/ Video “Sc*mo, impara l’educazione!”

Alessandro Basciano e Antonio Medugno si sono resi protagonisti di un violento scontro verbale nel corso della puntata di ieri, lunedì 7 febbraio 2022, del Grande Fratello Vip. In particolare, il diverbio è stato generato dalla decisione di Gianluca Costantino di votare Antonio nelle nomination palesi, aspetto che ha fatto letteralmente imbufalire il tiktoker: “Alfonso, devo imparare ad aprire gli occhi io, sono senza parole”, ha sottolineato di fronte alle telecamere Medugno, il quale ha avviato la sua esperienza nella Casa proprio in coppia con Costantino, con cui condivide lo stesso letto.

Manuel Bortuzzo a Lulù: "Ti proteggerò sempre"/ "Ci aspetta una vita di emozioni"

Tanto che, durante la pubblicità, le ire dell’uomo non si sono placate: “Io sono entrato insieme a lui e non lo avrei mai nominato, con dieci persone da nominare la sua carta neanche la vedevo. Sbaglio a fidarmi delle persone. La sua nomination non cambiava il mio destino? Non c’entra niente. Gianluca, tu mi dici determinate cose che non riporto e poi mi nomini?”.

Barù: “Antonio Medugno ha fatto la pipì fuori dal water”/ “Ho le prove, lo nomino”

ALESSANDRO BASCIANO SI SCAGLIA CONTRO ANTONIO MEDUGNO: “HAI SPARATO UNA STR*NZATA!”

Quando è stata mandata la pubblicità, gli animi si sono surriscaldati ulteriormente e Alessandro Basciano ha attaccato direttamente Antonio Medugno per difendere il suo amico Gianluca Costantino: “Non ti permettere, impara l’educazione!”. E, ancora: “Se lui è il mio migliore amico, tu hai sparato una str*nzata contro di me e lui ti nomina, qual è il problema? Lui può dire quello che vuole non ti permettere di dirgli che non ha personalità, capito? Sc*mo! Quando avrai la strada e le esperienze che ho fatto io riparla… Dai, cammina e impara l’educazione”.

Manila Nazzaro gaffe al GFVIP/ Confonde Ditonellapiaga e Donattella Rettore con Giordana Angi...

Medugno ha replicato senza troppa retorica a Basciano: “Ha parlato l’uomo vissuto, ha parlato! Ma chi la vuole fare la tua strada?”. Poi, rivolgendosi a Manila Nazzaro dopo la puntata, Antonio ha rimarcato tutta la sua delusione, in quanto Costantino “si è giustificato dicendomi che già sapeva che venivo nominato da tutti e quindi il suo voto non avrebbe influito”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

© RIPRODUZIONE RISERVATA