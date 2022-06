Alessandro Benetton ex marito e figli Deborah Compagnoni/ Finito il matrimonio

Alessandro Benetton e Deboarah Compagnoni: la fine di un amore

Alessandro Benetton, Agnese, Tobias e Luce sono l’ex marito e i figli di Deborah Compagnoni. Dopo anni d’amore la coppia ha confermato la fine del loro matrimonio dopo una serie di tira e molla che peraltro erano già stati confermati da Dagospia. Il portale diretto da Roberto D’Agostino aveva annunciato da diverso tempo la fine della relazione tra l’imprenditore e la ex campionessa di sci scrivendo: “è giunto alla fine il matrimonio tra Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni. Voci di crisi circolavano da anni, sempre smentite. Ma nelle 4 pagine che ‘Chi’ dedica questa settimana al figlio di Luciano Benetton non c’è una riga che fa cenno all’ex regina dello sci, solo le foto dei tre figli…”.

La notizia non era mai stata confermata, ma dopo tanti anni di smentite e silenzio, alla fine la coppia ha deciso di uscire alla scoperto confermando la fine del loro matrimonio.

Alessandro Benetton e Deboarah Compagnoni: 14 anni d’amore

Dopo 14 anni di matrimonio, Alessandro Benetton e Deborah Compagnoni hanno confermato la fine del loro amore. Una notizia che naturalmente ha scossa tutti i fan della ex campionessa di sci che ha sempre mantenuto il maggior riserbo sulla sua vita privata e sentimentale. La notizia era già balzata agli oneri della cronaca rosa sui più importanti settimanali di gossip che aveva annunciato la fine dell’idillio. Anche il settimanale Chi ha scritto: “l’ex campionessa di sci Deborah Compagnoni, dopo la rottura con Alessandro Benetton, da cui ha avuto tre figli, ha ritrovato l’amore in pista. Il suo nuovo compagno, infatti, è come lei un maestro di sci. D’inverno, perché d’estate fa la guida alpina”.

Il matrimonio tra l’imprenditore e una delle sciatrici italiane più forti di sempre è durato per di più di 20 anni. Nel 2008 le promesse d’amore e poi la nascita dei figli: Agnese, Tobias e Luce. La coppia non ha mai nascosto di essersi sposata per amore: “ci siamo sposati perché ce lo hanno chiesto i nostri figli. L’avremmo dovuto fare nel ’99, quando stava per arrivare la primogenita, ma avevamo sempre i fotografi addosso e non volevamo troppa pubblicità. Così, durante un viaggio in America, ci siamo fermati in una chiesetta di Tuxedo, e abbiamo celebrato le nozze insieme ad Agnese, Tobias e Luce. Nessun altro”.

