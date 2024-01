Alessandro Carollo, nuovo compagno Michelle Hunziker/ Il retroscena: “E’ stato fidanzato con un’altra vip…”

Alessandro Carollo, chi è la ‘misteriosa’ ex fidanzata vip?

I rumor di gossip e spesso e volentieri riescono a rintracciare retroscena – presunti o reali – che diversamente sarebbero difficili da pronosticare. Nel ‘mirino’ del settimanale Chi sembra essere finito Alessandro Carollo, nuovo fidanzato di Michelle Hunziker. L’osteopata e la conduttrice sono ormai legati da diverso tmepo e anche sui social hanno avuto modo di ufficializzare e decantare la bellezza del loro rapporto. L’ultimo numero del magazine ha però proposto un retroscena sentimentale dal sapore ‘misterioso’.

Secondo il settimanale, Alessandro Carollo – nuovo fidanzato di Michelle Hunziker – prima di conquistare la conduttrice avrebbe avuto un flirt con un’altra stella del mondo dello spettacolo. Il 41enne pare infatti molto vicino al settore ‘vip’ e proprio la vicinanza all’ambito avrebbe favorito una frequentazione con un volto noto; come si legge su Chi, l’identità della persona in questione non è ancora nota ma è lecito credere che prima o poi gli indizi porteranno a completare il quadro.

Alessandro Carollo e Michelle Hunziker sempre più uniti: “Angelo biondo…”

In attesa di scoprire chi sia stata la fiamma ‘nota’ di Alessandro Carollo, la sua relazione con Michelle Hunziker sembra viaggiare su binari sempre più felici. Stando a quanto riporta Fanpage, il primo incontro tra i due sarebbe stato propiziato da una gita in moto in compagnia di amici comuni; sarebbe scattata così la scintilla circa un anno fa ma prima che arrivasse l’ufficialità abbiamo dovuto attendere diversi mesi. Insieme hanno coltivato la frequentazione lontani dalle ingerenze di gossip, finché proprio il settimanale Chi non li ha beccati insieme lo scorso mese di ottobre.

Dallo scorso autunno Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sono dunque usciti allo scoperto, rendendo nota agli appassionati la bellezza del loro rapporto d’amore che dunque pare poggiare le proprie radici a circa un anno fa. L’osteopata non si è risparmiato nel decantare l’amore, come dimostrato dalla dichiarazione postata di recente sui social. “Come un tuono sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare… Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove. Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!”











