Alessandro Cattelan sbarca eccezionalmente a Mediaset come giudice esterno della gara di canto della puntata di domenica 19 gennaio di Amici 24. Dopotutto, alla gara di Sanremo Giovani da lui condotta, hanno partecipato molti ex volti del talent show. Ma, andiamo a conoscere meglio la carriera e la vita privata di uno dei presentatori più amati della televisione italiana. Alessandro Cattelan nasce a Tortona l’11 maggio 1980 e, già da bambino, si affaccia al mondo della televisione: a soli 7 anni, infatti, prende parte come membro della giuria alla 30ª edizione dello Zecchino d’Oro. Prima di diventare un noto conduttore, però, si dedica allo sport.

All’età di 15 anni conquista il titolo di campione italiano di Ju Jitsu e successivamente si avvicina al calcio. Nel 1995 entra nella categoria Allievi del Derthona, la squadra della sua città. Anni dopo, nel 2017, torna a giocare con l’HSL Derthona e, nel 2018, firma per La Fiorita. La sua carriera televisiva, invece, inizia nel 2001, quando debutta come presentatore sul canale musicale VIVA con il programma Viv.it. Nel 2004 approda a MTV Italia, conducendo diversi programmi musicali e diventando uno dei volti più noti dell’emittente. In seguito, lavora in diverse radio e come inviato per Le Iene. Nel 2008 lascia ufficialmente TRL, mentre l’anno successivo entra nel cast di Quelli che il calcio su Rai 2.

Alessandro Cattelan: carriera e vita privata del conduttore ospite ad Amici 24

La vera svolta arriva nel 2011, quando Alessandro Cattelan passa a Sky e diventa il conduttore di X Factor, portando il talent a un successo enorme per ben dieci edizioni. Nel 2014 lancia anche il suo late night show, E poi c’è Cattelan. Nel frattempo, si unisce a Radio Deejay con il programma Catteland. Nel 2020, dopo quasi dieci anni, dice addio a Sky per iniziare una nuova avventura in Rai. Nel 2021 arriva su Rai 1 in prima serata con lo spettacolo “Da grande“. Nel 2022, invece, debutta su Netflix con Una semplice domanda e conduce l’Eurovision Song Contest insieme a Mika e Laura Pausini. Sempre nel 2022 porta il suo talk show su Rai 2, dove viene rinominato Stasera c’è Cattelan.

Nel 2024, Alessandro Cattelan prende le redini di Sanremo Giovani, anticipando la sua conduzione nel DopoFestival e nella finale di Sanremo 2025 insieme a Carlo Conti. Nello stesso periodo parte anche con il suo podcast Supernova. Per quanto riguarda la vita privata, Alessandro è sposato dal 2014 con Ludovica Sauer, una modella svizzera con origini brasiliane e tedesche. Il matrimonio è stato celebrato in gran segreto a Milano, con soli 25 invitati. Insieme hanno due figlie, Nina e Olivia, di 12 e 8 anni.