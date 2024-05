Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo 2025? Antonio Cassano provoca/ “Sai perché non te lo fanno fare?”

Alessandro Cattelan sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025? Antonio Cassano lancia la provocazione

Da quando Amadeus ha lasciato la Rai per approdare al Nove il posto di conduttore del Festival di Sanremo 2025 è rimasto vuoto e, almeno pubblicamente, nessuno sembra avere intenzione di condurlo. Nell’ordine hanno declinato Carlo Conti, Antonella Clerici e Paolo Bonolis ed a colore a cui è stato chiesto se lo condurrebbero per la prima volta, come Alberto Matano e Massimo Ranieri, hanno risposto di non sentirsi pronto. L’unico che in un’intervista si è detto pronto e carico per accettare la sfida è Alessandro Cattelan. Il conduttore di Tortona ieri ha inaugurato il suo nuovo programma in prima serata su Rai2, Da vicino nessuno è normale.

Sono intervenuti tantissimi ospiti tra cui Antonio Cassano e proprio quest’ultimo ha generato momenti di imbarazzo lanciando una provocazione ad Alessandro Cattelan come conduttore del Festival di Sanremo 2024. Durante la chiacchierata Cassano ha cambiato discorso e senza preavviso ha chiesto a Cattelan: “Perché non ti fanno fare Sanremo? Perché tu sei un fenomeno”. Il presentatore, un po’ sorpreso, si è limitato a ringraziarlo e sorridere, stringendo la mano all’ex calciatore. L’ex calciatore ha proseguito con una battuta “Mi è venuto in mente così, perché sono geniale” e poi in modo ironico ha chiesto: “Però a un solo patto, che mi invitiate”. E Cattelan a quel punto ha risposto: “Ovviamente tutte le sere”.

Alessandro Cattelan provocato da Antonio Cassano sulla conduzione del Festival di Sanremo 2025

Di recente Alessandro Cattelan in un’intervista concessa a Domenica In da Mara Venier si è detto disponibile a condurre il Festival di Sanremo 2025 al posto di Amadeus: “In questo Paese è un’istituzione, per cui se ti chiamano devi rispondere presente. Ovviamente è una cosa gigantesca, soprattutto per me che ho sempre tenuto un profilo da seconda serata. Però è un lavoro che è bello affrontare come una sfida, un gioco. È il programma che unisce tutti. Sarebbe bello farlo per mia nonna, che chiede se lavoro ancora.”

In attesa di sapere con certezza se calcherà il palco dell’Ariston alla conduzione della kermesse musicale nel frattempo ieri sera ha debuttato il suo nuovo show Da vicino nessuno è normale. Show che richiama i suoi programmi precedenti con qualche punta di novità e che nel complesso ha ricevuto critiche ed elogi. Grande attenzione, poi, ha ricevuto l’assenza di Fedez per motivi di salute che hanno preoccupato e non poco.











