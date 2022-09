Alessandro Cecchi Paone ‘I 38 anni in meno di Simone Antolini?’/ ‘Con lui mi sento un ragazzino’

Alessandro Cecchi Paone: il fidanzato Simone Antolini e la differenza d’età

Alessandro Cecchi Paone passa sopra le critiche per la sua relazione con Simone Antolini, studente marchigiano e più giovane di lui di 38 anni. Il divulgatore scientifico non si cura degli “odiatori da tastiera” e, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo in occasione del suo 61° compleanno, svela: “La differenza di età per noi è un valore aggiunto, perché io ho più esperienza e lo rassicuro e lui mi regala freschezza. Con lui mi sento un ragazzino“.

La differenza di età nella coppia è una costante per Alessandro Cecchi Paone. Anche quando sposò Cristina Navarro, lui aveva 35 anni e lei 21. “Mi piace che nella coppia il più adulto sia portatore di esperienze e abbia capacità di rassicurare e di proteggere l’altro – spiega nell’intervista – Simone Antolini è il ragazzo ideale, tra noi ci sono intesa e grande complicità“.

Alessandro Cecchi Paone racconta come ha incontrato il suo fidanzato Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone ripercorre le tappe del suo nuovo amore per Simone Antolini, un rapporto partito ben prima che venisse pizzicato in barca l’estate scorsa a scambiarsi effusioni. Adesso esce allo scoperto nell’intervista a Nuovo, raccontando di averlo conosciuto ad aprile scorso. “Mi ha contattato su Intagram, l’unico dei social network che seguo personalmente – spiega Alessandro Cecchi Paone – Lui aveva concluso una relazione con una ragazza e si era scoperto gay“. Un percorso che il giornalista aveva già intrapreso nel 2004, quando decise di raccontare la sua vita bisessuale, e poi gay, dopo il matrimonio con Cristina Navarro.

“Accettai l’invito a incontrarlo – racconta Alessandro Cecchi Paone – ma la nostra prima volta fu un disastro. Lo invitai a raggiungermi a Pescara dove avevo un convegno“. Le cose tuttavia andarono per le lunghe e alla fine non si sono potuti vedere. Ci fu un secondo invito, un mese dopo, a Rimini. Ed è lì che è scoccato il colpo di fulmine. Il più geloso dei due è Simone e per Cecchi Paone è un’anomalia: “In genere, nelle coppie con notevole differenza di età, chi è più adulto convive con il timore che l’altro abbia più occasioni di fare nuovi incontri – conclude – Non è nel nostro caso e Simone è davvero il ragazzo giusto per me“.











