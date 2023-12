ALESSANDRO COSTACURTA, MARITO DI MARTINA COLOMBARI/ “Siamo una coppia all’antica, proteggiamo la famiglia”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Martina Colombari parla del suo rapporto col marito Alessandro Costacurta. “Sono tanti anni che stiamo insieme, tanti anni di vita condivisa. – ha esordito l’attrice – Non ci sono segreti in amore: c’è grande rispetto, stima, la voglia di rivedersi ancora tra 10-20 anni di fronte ad una tazza di the, la voglia di rivedersi.”

ACHILLE COSTACURTA, CHI È IL FIGLIO DI MARTINA COLOMBARI/ Lei: "Carattere importante. Poca sopportazione"

Martina ha poi aggiunto: “Noi siamo un po’ all’antica: non abbiamo troppi grilli per la testa e tendiamo a proteggere la nostra intimità e famiglia. Noi siamo diversi però è proprio questo il bello: che ci si bilancia.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Alessandro Costacurta?

L’attrice ed ex modella Martina Colombari è pronta per raccontarsi all’interno dello studio di Verissimo e oltre ai fan, ad ascoltare la sua intervista sarà anche il marito Alessandro Costacurta.

ACHILLE COSTACURTA, CHI È IL FIGLIO DI MARTINA COLOMBARI/ Lei: "Carattere importante. Poca sopportazione"

Ex difensore italiano, classe 1966, Alessandro Costacurta (soprannominato Billy nel corso della sua carriera calcistica), è stato un grande giocatore del Milan, squadra con cui ha esordito in Coppa Italia nel 1986; i successi dell’ex difensore sono stati numerosi, tanto da farlo rientrare tra i primi 50 del sondaggio UEFA Golden Jubilee Pol del 2004, che celebrava i migliori calciatori d’Europa degli anni precedenti. Dopo il ritiro, Alessandro è diventato un volto noto del mondo dello spettacolo, dal 2010 fa parte della squadra di Sky come commentatore e opinionista ed è uno degli ospiti fissi del programma Sky Calcio Club. Il calcio è sempre stato al centro della vita di Costacurta, ma 27 anni fa, dopo essersi innamorato di Martina Colombari, la sua vita è cambiata notevolmente; Alessandro ha vissuto anni complessi a causa di alcuni gossip sul suo conto e poi la gioia di diventare marito e padre di Achille (nato nel 2004).

ACHILLE COSTACURTA, CHI È IL FIGLIO DI MARTINA COLOMBARI/ Lei: "Carattere importante. Poca sopportazione"

La storia d’amore tra Martina Colombari e Alessandro Costacurta

27 anni fa Alessandro Costacurta conobbe per la prima volta Martina Colombari; a quel tempo lei aveva solo 21 anni e una splendida carriera avviata nel mondo della moda ma per lui erano anni difficili, quelli del divorzio dalla prima moglie Floriana Lainati. Fu un periodo complicato per la coppia, nel corso dei primi mesi i giornalisti, ma soprattutto le mogli degli altri calciatori, non vedevano di buon occhio la Colombari e lei stessa qualche anno dopo raccontò: “Mi vedevano come una ruba mariti, per loro ero quella che aveva rubato il marito a un’altra e non mi parlavano. Ci rimanevo male”.

La coppia negli anni ha vissuto anche periodi bui e presunti tradimenti, eppure la loro relazione è sempre rimasta salda. Il 2004 fu l’anno in cui Martina Colombari raccontò all’interno dei salottini di Barbara D’Urso di essere in dolce attesa e ironicamente aveva detto alla conduttrice che era stato inaspettato per tutti e che Alessandro le aveva solo detto qualcosa di sospetto: “Billy un giorno mi guarda e mi dice: ‘Marti, credo di essere arrivato un po’ lungo’. Così è arrivato Achille”. I due decisero di sposarsi prima della nascita del loro primogenito e oggi nonostante le difficoltà della vita, sono una coppia amata, unita e ammirata da molti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA