Alessandro Del Bono, il marito di Afef rapinato a Milano/ Sottratto prezioso orologio

Alessandro Del Bono rapinato a Milano: paura per il marito di Afef Jnifen

Brutta disavventura per il manager Alessandro Del Bono, amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici spa. Il marito dell’ex modella Afef Jnifen è stato infatti rapinato a Milano mentre rientrava a casa, in zona corso Monforte nei pressi di San Babila. Come riportano i dettagli forniti da Milano Repubblica, l’imprenditore stava entrando nel garage a bordo della sua Ferrari quando un uomo, con il volto coperto da un casco integrale, gli si è avvicinato, ha spaccato il vetro del finestrino con l’impugnatura di una pistola e gli ha rubato un prezioso orologio.

Il gioiello è di marca Patek Philippe, modello 5140, in oro bianco e dal valore di 40mila euro. Secondo la dinamica ricostruita dal quotidiano, il rapinatore sarebbe poi fuggito a bordo di un motorino guidato da un complice. Ma, insieme a loro, Alessandro Del Bono avrebbe visto fuggire anche altre due persone a bordo di altrettanti motorini. L’imprenditore ha subito chiamato i soccorsi e, al momento, la Squadra Mobile di Milano si sta occupando delle indagini.

Alessandro Del Bono e Afef Jnifen: la loro storia d’amore

Alessandro Del Bono ha fatto breccia nel cuore di Afef Jnifen nel 2019, l’anno successivo alla fine della lunga storia d’amore tra la modella e Marco Tronchetti Provera. Proprio in quell’anno è infatti arrivata la fatidica proposta di matrimonio a Positano, matrimonio che si è poi celebrato nel 2021 a Saint Tropez, nella meravigliosa cornice della Costa Azzurra. Ad annunciarlo via Instagram è stata la stessa coppia, che è spesso molto attenta a non diffondere informazioni sulla propria vita provata, desiderosi di conservare al meglio la propria privacy.

Quello con Alessandro Del Bono è stato il quarto matrimonio della modella tunisina naturalizzata italiana. Il primo risale a quando era giovanissima, quando ancora non aveva avviato la sa carriera. Il secondo è invece arrivato al fianco di un avvocato, da cui ha anche avuto un figlio, Sammy. Il terzo matrimonio è invece quello con l’imprenditore Marco Tronchetti Provera, con cui ha vissuto una lunga storia d’amore tra il 2001 e il 2018.











