La diretta della 1a puntata di Se mi lasci non vale ci proietta nel mondo dei dissidi di coppia tra Alessandro e Floriana. Fin dalle prime battute, è evidente che le incomprensioni siano figlie di vedute differenti per le cose più basilari come la professione e le passioni. “Mette al primo posto il suo allenamento invece che il lavoro, tutte le responsabilità ricadono su di me”, queste le parole della ragazza che lamenta il totale disinteresse del fidanzato nei confronti dell’attività che, a suo dire, dovrebbero gestire insieme.

Come racconta la voce narrante di Luca Barbareschi, proprio per rovesciare questa tendenza la coppia viene messa alla prova con una sorta di inversione dei ruoli. La coppia di Se mi lasci non vale composta da Alessandro e Floriana dovrà infatti cimentarsi con un lavoro tradizionale, quello delle attività in pescheria, ma in questo caso sarà lui a dover prendere le redini con la fidanzata lì ad osservare le sue abilità quando si tratta di darsi da fare.

Alessandro e Floriana, coppia Se mi lasci non vale: il gioco dei ‘ruoli invertiti’ non migliora la situazione…

“Tu giustamente lasci tutto a me adesso eh?!”, si lamenta subito Alessandro, con Floriana che non poteva che rispondere: “Ah ecco, ora vedi come ci si sente”. La situazione è stata subito percepita in maniera negativa dal ragazzo che ha definito l’esperienza come un vero e proprio “disastro”. Insomma, un test che forse non ha dato i frutti sperati ma che per la coppia di Se mi lasci non vale lascia intendere come la frattura sulle differenze caratteriali sia piuttosto marcata. Chiaramente, abbiamo osservato unicamente le prime battute di Alessandro e Floriana – coppia di Se mi lasci non vale – dunque, il loro viaggio nei sentimenti è ancora tutto da scoprire.

A confronto con la psicoterapeuta Luana Di Pietro, Alessandro ha raccontato il suo punto di vista a proposito dell’esperienza in pescheria con la fidanzata Floriana. “Lei mi ha abbandonato, se ne è andata… Un’esperienza che mi ha fatto capire tante cose”. Queste le parole del ragazzo che però celano una sorta di malcontento per l’atteggiamento della sua dolce metà; non un segnale confortante per il futuro della coppia di Se mi lasci non vale.