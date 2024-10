E’ ufficialmente partito il nuovo programma di Luca Barbareschi, ‘Se mi lasci non vale’; il viaggio nei sentimenti di sei coppie in crisi che, in un arco di tempo di diverse settimane, cercheranno di recuperare il terreno perduto. Ad accompagnare i protagonisti in questo viaggio non ci sarà solo il conduttore chiamato ad essere voce narrante, ma anche un’esperta di problemi di coppia, relazioni ed anche ansia e disturbi dell’umore. Stiamo parlando della psicoterapeuta Luana Di Pietro, per qualcuno già nota al pubblico televisivo.

Ma chi è Luana Di Pietro, psicoterapeuta di Se mi lasci non vale? Come anticipato, prima di partecipare a Se mi lasci non vale ha già avuto modo di condividere le sue conoscenze con il pubblico televisivo. Lo apprendiamo anche grazie al suo profilo Instagram dove lei stessa ha condiviso un video di un suo intervento ad Uno Mattina dove l’argomento era appunto l’amore e i rapporti di coppia.

Luana Di Pietro, psicoterapeuta di Se mi lasci non vale: “Sono davvero curiosa…”

Sulla vita privata e sentimentale di Luana Di Pietro, psicoterapeuta di Se mi lasci non vale, chiaramente non abbiamo ancora notizie. Non sappiamo se abbia un compagno o figli, ma di certo dai suoi contributi si evince grande conoscenza teorica di un argomento così intricato come l’amore. Con un video pubblicato sempre sul suo canale Instagram ha commentato proprio l’esordio del programma condotto da Luca Barbareschi. “Finalmente comincia Se mi lasci non vale, sono super emozionata, curiosa; sono qui per ringraziare chi ha voluto avermi in questo programma. Sono molto grata a tutto il lavoro di squadra che c’è dietro”. La psicoterapeuta di Se mi lasci non vale – Luana Di Pietro – ha poi aggiunto: “Starò davanti alla tv anche io!”.