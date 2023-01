Alessandro Egger: da Ballando e all’amore per Madalina/ “Mia madre? Con il successo…”

Alessandro Egger: l’amarezza per Ballando con le stelle il difficile rapporto materno: “Ho ballato tutte le puntate…”

Alessandro Egger si è raccontato tra passato, presente e futuro a Novella 2000, soffermandosi soprattutto sull’esperienza più recente ovvero quella a Ballando con le stelle. Il giovane modello è riuscito a guadagnarsi un dignitoso secondo posto ma non nasconde l’amarezza per la vittoria mancata. Incalzato sulla vittoria della Costamagna, poco presente per via di un infortunio, Egger ha spiegato: “Non so proprio da cosa sia dipeso il mio secondo posto: ho ballato tutte le puntate, ho affrontato tutte le sife, ho fatto tutto il percorso del programma“. Su Milly Carlucci ha però dichiarato: “Lei mi ha dato molto: ha saputo darmi tanti consigli e mi ha dato molta fiducia, mi ha trattato come un figlio anche in momenti privati“.

Alessandro Egger, nel corso dell’intervista per Novella 2000, è anche tornato sul tema del rapporto con la madre da sempre controverso. “Mia mamma non aveva alcun senso materno, l’età non c’entra. Ho sofferto parecchio come tutti i bambini che crescono senza madre ma alla fine sono contento di come sia andata la mia infanzia. Ho avuto l’amore e l’attenzione di una donna meravigliosa: mia nonna!”. Il modello ha poi rincarato la dose sulla madre: “Quando si è accorta di me? quando ho cominciato ad avere successo. Non è un’accusa, è la pura verità”. Sulla nonna ha invece aggiunto: ” Non ha proprio l’istinto materno ma ha un grande senso di responsabilità. Non è molto empatica ed emotiva, è una donna dell’Est, ma ha sempre onorato la famiglia”.

Alessandro Egger, nel corso dell’intervista rilasciata per Novella 2000, è andato anche oltre le reminiscenze del passato tra esperienze televisive e rapporti genitoriali. Il giovane modello non ha infatti nascosto di essere in procinto di ultimare il suo progetto professionale negli USA. “Sto completando la documentazione per poter lavorare negli Stati Uniti d’America come attore oltre che come modello”. Sull’opinione della sua compagna Madalina, ha raccontato: “Lei è d’accordo con me, non mi ostacola. Lei fa una vita molto itinerante, viaggia molto, ci capiamo e ci rispettiamo reciprocamente”.

Alessandro Egger ha colto l’occasione anche per confermare il forte sentimento per la sua attuale compagna Madalina, aggiungendo tutti i suoi propositi per una famiglia felice. “Spero di avere dei bambini con lei, come quelli di Kaspar Capparoni che mi sono tanto piaciuti; idealmente sogno una bella famiglia“. Il modello ha quindi aggiunto, in merito alla conciliazione del sogno familiare con quello professionale: “Sogno una famiglia ricca di gioia e di amore, e di vivere in un bel posto caldo come potrebbe essere Hollywood”. Alessandro Egger ha annunciato a Novella 2000 anche il suo prossimo impegno lavorativo da attore: “Ai primi di aprile uscirà la serie Unwanted: come protagonista c’è Marco Bocci, io interpreto la parte del primo ufficiale”.











