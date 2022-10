Alessandro Egger: “Voglio vincere Ballando con le Stelle”/ “Non temo la giuria…”

Alessandro Egger, uno dei protagonisti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle” in coppia con la sua insegnante Tove Villför, è intervenuto in qualità di ospite e in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. Il giovane non ha fatto mistero del clima di grande euforia che si respira nel backstage di uno dei format televisivi storici di Rai Uno: “Per me è un’emozione unica, che ogni giorno si rinforza. Stare qui, lavorare con Milly Carlucci e tutta la grandissima organizzazione che c’è dietro è molto stimolante, soprattutto adesso che abbiamo ricevuto il calore del pubblico dopo la prima puntata”.

Insomma, avere rotto il ghiaccio per Alessandro Egger si è rivelato determinante anche a livello motivazionale, in quanto ha scoperto l’abbraccio degli spettatori, capace di costituire una molla psicologica incredibile. Quando Fredella gli ha domandato come faccia a essere impeccabile nell’aspetto fisico anche dopo un’esibizione sulla pista da ballo, invece, il giovane ha svelato: “È tutta una questione di attenzione alimentare da parte mia. Appena mangio le patatine fritte, la pizza o qualche dolce, ecco che spunta subito un brufolo anche a me! Per quanto riguarda i miei capelli, invece, devo dire che sono brave le parrucchiere”.

ALESSANDRO EGGER E LA SUA AVVENTURA “BALLANDO CON LE STELLE”: “I GIUDICI SONO EQUILIBRATI”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con lo studio di “Trends&Celebrities”, Alessandro Egger ha confidato che in sala prove non c’è ancora stato un momento in cui abbia pensato di non farcela più, aggiungendo di sentirsi molto determinato e appassionato al ballo. Tanto da non temere neppure la giuria: “Io trovo i giudici tutti molto equilibrati. Non mi spaventano, perché sono molto obiettivi. Se io non mi preparassi, allora sì che mi spaventerebbero! Invece, se veramente ti impegni, provi e riprovi, non hai paura”.

La domanda finale, tuttavia, è stata d’obbligo: Alessandro Egger punta a vincere “Ballando con le Stelle”? La sua replica è stata tutt’altro che criptica: “Certe cose non si possono dire, ma lo si capisce dai miei occhi…”.











