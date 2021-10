Alessandro Enginoli e Simon Clementi, ex Claudia Gerini/ “Oggi sono single”

Alessandro Enginoli e Simon Clementi sono l’ex marito e l’ex fidanzato di Claudia Gerini. L’attrice che oggi è tra gli ospiti di Domenica In, ha vissuto storie importanti. Tra quest’ultime c’è sicuramente quella con l’ex marito Alessandro Enginoli. Dal loro amore è nata la figlia Rosa. Il matrimonio, tra i due, però, non è durato e i due si sono detti addio dopo due anni dal fatidico sì.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2006, parlando del matrimonio finito con l’ex marito, l’attrice ha dichiarato: “Se sei un’attrice, gli eventi della tua vita sono amplificati dai media. Dopo le nozze, io e Alessandro eravamo per tutti la coppia bella e di successo, quindi, per forza di cose, felice”. Dopo la fine del matrimonio, la Gerini aveva ritrovato l’amore, oggi finito, con Federico Zampaglione con cui ha avuto la figlia Linda. L’ultima relazione dell’attrice, invece, è quella che ha avuto con Simon Clementi. Anche questa storia, però, è finita ed oggi la Gerini è ufficialmente single.

Claudia Gerini single: nessun nuovo amore per lei

Dopo la storia finita con Simon Clementi, Claudia Gerini si sta concentrando sulla propria carriera e sulla propria vita da mamma. A confermare di non avere alcun compagno al proprio fianco è stata la stessa attrice in un’intervista rilasciata ai microfoni al settimanale “F”. L’attrice, infatti, ha raccontato di volere un altro figlio, ma di non poterlo neanche adottare essendo single.

“Mi piacerebbe prendere un bimbo in affido. Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo”, ha spiegato la Gerini.

