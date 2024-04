Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz/ Chi sono i genitori di Leo Gassman: sposati nel 1998

Tra i tanti (ed uno più famoso dell’altro) ospiti che oggi saliranno sul prestigioso palco del ‘concertone’ del Primo maggio che si tiene in piazza San Giovanni in Laterano della Capitale, ci sarà anche Leo Gassman, vincitore della settantesima edizione di Sanremo, probabilmente accompagnato (anche se ‘solamente’ tra il pubblico) dai suoi genitori: il famosissimo Alessandro Gassman e l’attrice Sabrina Knaflitz.

Due veri e propri pilastri nella vita dell’artista oggi (quasi) 26enne, sempre al suo fianco a sostenerlo in ogni modo possibile, ma senza mai agevolargli nessun passo lavorativo, nonostante entrambi i genitori (in realtà più Alessandro Gassman, che Sabrina Knaflitz) abbiano mosso diversi passi a loro tempo anche nell’ambiente musicale. Qui, infatti, sta la prima grande differenza tra Leo Gassman e i suoi genitori: lui ha scelto una carriera musicale, mentre la loro si è concentrata soprattutto sul piccolo e sul grande schermo.

Chi sono Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz: come si sono conosciuti i genitori di Leo Gassman

Con due bagagli lavorativi che non hanno quasi bisogno di presentazioni, i genitori di Leo Gassman si sono conosciuti ormai esattamente (non si sa precisamente il giorno in cui si sono stretti la mano per la prima volta) 31 anni fa: era il 1994 quando si videro per la prima volta dietro alle quinte dello spettacolo ‘Camper‘, scritto e diretto niente meno che dal padre di Alessandro Gassman (l’ancor più famoso Vittorio), nel quale per un puro scherzo del destino ottenne una parte anche Sabrina Knaflitz.

Entrambi nati a Roma (anche se l’attrice è di origini piemontesi ed austriache), hanno mosso i primi passi nelle scene negli anni ’80, conoscendosi quando erano entrambi poco più che ventenni. Da quel momento Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz non si sono più persi di vista, con una storia d’amore tra le più longeve della televisione, del cinema e del teatro italiani; culminata con il matrimonio nel 1998 che, lo stesso anno, li ha fatti ‘diventare’ i genitori di Leo. Come si diceva, le loro celeberrime carriere non hanno bisogno di presentazioni, ma vale la pena ricordare che l’ultimo film in cui ha preso parte Alessandro è ‘Vangelo secondo Maria‘ (dello scorso anno), mentre Sabrina Knaflitz è apparsa per l’ultima volta al cinema nella pellicola del 2019 ‘Destini‘.











