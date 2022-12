Alessandro Greco, Natale e Quale Show/ Partecipazione nel 2014. Con la moglie…

Alessandro Greco a Tale e Quale Show nel 2014

Alessandro Greco è uno dei volti storici di “Tale e Quale Show” ed è ora pronto a prendere parte anche a “Natale e Quale Show”. Ha partecipato infatti quarta edizione del programma di Carlo Conti, posizionandosi quinto alle spalle di Serena Rossi, Valerio Scanu, Matteo Becucci e Roberta Giarrusso. A ottobre 2015 ha preso parte alle finali di Tale e Quale Show, arrivando settimo su undici concorrenti. Nel corso della sua partecipazione al talent nel 2014, aveva raccontato: “È un programma che mi è sempre piaciuto, che ho fortemente desiderato e che, grazie a un collega così gentile e generoso come Carlo Conti, è diventato realtà”.

Eppure, proprio l’anno prima Carlo Conti lo aveva scartato per via della sua affinità con le imitazioni: “La vita è così. L’anno scorso Carlo aveva delle reticenze su di me perché sapeva che io mi sono sempre divertito nell’emulare i personaggi. In realtà solo pochi addetti ai lavori lo sapevano e, forse, i tempi non erano maturi. Quest’anno si sono concentrati di più sulla mia professione di conduttore, ne avranno riparlato e ci hanno ripensato“.

Alessandro Greco, l’esperienza vincente a Tale e Quale Show

Nel corso della sua esperienza a Tale e Quale Show, Alessandro Greco ha imitato vari artisti, come Kekko dei Modà, Mengoni, Tiziano Ferro, Stromae… A Vanity Fair, aveva raccontato: “Solo Kekko che mi ha fatto una sorpresa il sabato dopo la puntata nel mio programma in radio. Squilla il telefono e dall’altra parte c’era lui, in accordo con tutti gli altri di Rtl. Mi sono emozionato, sono diventato rosso e mi sono messo a balbettare. Poi lui l’ho conosciuto ed è davvero un bravo ragazzo. Mi ha fatto i complimenti per il coraggio e soprattutto per quel pezzo particolarmente difficile da cantare. Poi mi ha detto anche che, al di la della nostra differenza di altezza, è rimasto impressionato dal trucco”.

Tra gli artisti interpretati, anche Marco Mengoni: “Marco è inarrivabile, ma io sono riuscito a cogliere quelle sfumature aderenti alla realtà, sia nel modo di interpretare il pezzo che nella voce”. Alessandro è stato particolarmente apprezzato, nel corso della sua avventura, per la capacità di imitare al meglio i personaggi messi in scena: “È molto importante per me cercare di fare un percorso che mi faccia divertire e che possa stupire”, aveva raccontato.

Alessandro Greco e Beatrice Bocci: voto di castità

Alessandro Greco è sposato con Beatrice Bocci, con la quale per tre anni ha fatto un voto di castità. I due non hanno avuto rapporti intimi per ben tre anni. Dopo la nascita dei due figli, infatti, hanno scelto di praticare la castità per motivazioni di fede: “È successo quando stavamo insieme già da diversi anni e avevamo due figli. Eravamo in pellegrinaggio a Medjugorje e ho detto a mia moglie ‘se tu sei pronta, facciamolo’”.

Qualche anno dopo, Greco è tornato a spiegare: “Diventa una scelta bizzarra con gli occhi e con la valutazione del mondo, ma in un’ottica di spiritualità e di Fede rappresenta il bisogno di vivere una profonda comunione con il Signore, che diversamente ti manca. Noi eravamo civilmente sposati nel 2008 e avevamo già due figli. Poi, le vicissitudini e alcuni incontri ci hanno condotto a questa decisione, mettendo il Signore al centro della nostra vita”.











