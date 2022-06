Alessandro Iannoni a Uomini e Donne?/ Maria De Filippi lo vuole come tronista

Alessandro Iannoni tronista di Uomini e Donne?

Single, bravo ragazzo e con tanta voglia di innamorarsi: tutto questo è Alessandro Iannoni che avrebbe conquistato non solo il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022, ma anche Maria De Filippi. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo Tv, infatti, pare che per la prossima stagione di Uomini e Donne, la De Filippi starebbe puntando proprio sul figlio di Carmen Di Pietro. Durante le settimane trascorse sull’Isola dei Famosi 2022, Alessandro ha fatto innamorare i telespettatori per l’educazione e il senso di rispetto che ha avuto nei confronti di tutti i concorrenti.

Mai una parola fuori posto nonostante le varie discussioni. Sull’Isola, inoltre, ha spesso sottolineato il desiderio di innamorarsi e l’arrivo di Marialaura De Vitis sembrava l’occasione giusta per farlo. Trascorrendo del tempo con lei, però, si è reso conto di poter avere con l’ex pupa solo un’amicizia. Proverà, dunque, a cercare l’amore a Uomini e Donne?

Alessandro Iannoni tronista? Il web approva

Alessandro Iannoni, dopo aver trascorso due mesi sull’Isola dei Famosi 2022, ha deciso di abbandonare il reality per tornare in Italia e ricominciare gli studi in vista della sessione estiva degli esami universitari. Una scelta approvata da Carmen Di Pietro, ma come potrebbe reagire di fronte all’eventualità di vedere il figlio sul trono di Uomini e Donne?

La presenza nel programma di Maria De Filippi è sicuramente meno impegnativa rispetto alla partecipazione all’Isola dei Famosi. Alessandro avrebbe sicuramente il tempo di portare avanti gli studi e provare a cercare l’amore in tv. L’indiscrezione riportata da Nuovo Tv ha già scatenato l’entusiasmo del web che apprezzerebbe la scelta della De Filippi e della sua redazione di puntare su Alessandro Iannoni.

