Isola dei Famosi 2022, pagelle 20a puntata e nominati/ Edoardo si sacrifica, Nicolas zittisce Delia Duran.

Isola dei Famosi 2022, le pagelle: il ritorno di Mercedesz Henger cambierà gli equilibri?

Si è conclusa la 20esima puntata dell’Isola dei famosi ad un mese di distanza dalla finalissima dello show con l’eliminazione definitiva di Fabrizia Santarelli, che farà ritorno in Italia e l’abbandono di playa Palapa da parte di Roger Balduino che trascorrerà la sua esperienza su playa Sgamatissima da solo per via del ritorno in gara di Gennaro e Mercedesz Henger. Nicolas Vaporidis questa sera ha avuto modo di chiarire la sua idea su Marco Corradini e ha risposto per le rime alla provocazione di Delia Duran ottenendo l’approvazione da parte di tutto il pubblico in studio (voto 7,5).

Maria Laura De Vitis questa sera ha conquistato tutte le prove a cui è stata sottoposta senza però conquistare l’immunità per la serata che si è conclusa per lei con l’ingresso in nomination (Voto 7). Negli ultimi giorni Estefania Bernal è stata esclusa da tutto il gruppo dei naufraghi e questa sera ha ricevuto una sorpresa: la sua amica Cloe che è arrivata sull’Isola per spronarla a fare sempre meglio (Voto 6,5). Nonostante sia sull’isola da pochi giorni Marco Maccarini ha fatto molto discutere tutti i naufraghi per via delle sue invenzioni che il più delle volte hanno messo in pericolo l’incolumità di tutti i naufraghi (Voto 6,5).

Nel corso di questa puntata dell‘Isola dei Famosi 2022 Edoardo Tavassi ha dovuto rinunciare a ciò che ha di più caro in questo momento: i suoi capelli. Il concorrente ha acconsentito alla rasatura per permettere a tutti i suoi compagni di mangiare una lasagna e altri cibi prelibati per i prossimi giorni (Voto 7). L’artefice della disfatta dei capelli di Edoardo Tavassi è stata Carmen Di Pietro, con la quale il naufrago ha legato molto dopo l’abbandono dello show di sua sorella e di Alessandro Iannone, che spinta dalla voglia di mangiare del cibo diverso dal riso ha tagliato i capelli al compagno senza troppi problemi.

La puntata è stata sfortunata per Lory Del Santo che ha scommesso la sua immunità sulla vittoria di Estefania rimanendo legata alla concorrente anche durante la nomination (Voto 6,5). La ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è stata segnata dal ritorno in playa palapa di Mercedesz Henger che dopo aver visto il nuovo look di Edoardo Tavassi ha ribadito il suo interesse nei confronti del naufrago. Il suo ritorno in playa palapa segnerà anche un ritorno di fiamma?











