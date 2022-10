Alessandro Iannoni/ “Mamma Carmen Di Pietro? È un po’ matta ma non la cambio”

Alessandro Iannoni con mamma Carmen Di Pietro ospite a Verissimo

Alessandro Iannoni ospite di Verissimo in compagnia della mamma Carmen Di Pietro per una imperdibile intervista. Come è cambiata la sua vita dopo L’Isola dei Famosi? Sicuramente Alessandro è diventato molto popolare ed ha un seguito importante sui social, anche se la sua scelta lo scorso anno di abbandonare il programma non accettandone il prolungamento è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla stessa mamma. Alessandro, infatti, chiamato a decidere se prolungare o meno la sua permanenza in Honduras di 1 mese decise di tornare a casa per sostenere gli esami all’università nonostante le opere di convincimento di Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Carmen Di Pietro: la paura in auto e la 'pazienza' del figlio Alessandro/ La confessione ai fan

L’esperienza a L’Isola dei Famosi per Alessandro è stato un unicum stando anche a quanto dichiarato dal padre Giuseppe Iannoni dalle pagine di Fanpage.it: “non c’è il problema di lavorare nel mondo dello spettacolo, non vuole fare questo lavoro, tant’è che lui finito il contratto il 23 maggio ha detto basta ed è tornato all’università”.

Alessandro Iannoni smaschera mamma Carmen Di Pietro/ La chat whatsapp con...

Alessandro Iannoni: “mamma Carmen Di Pietro? E’ un disastro in cucina”

Alessandro Iannoni dopo L’Isola dei Famosi ha vissuto una grandissima popolarità. In una intervista rilasciata al settimanale Oggi ha parlato proprio della mamma Carmen Di Pietro dicendo: “è un po’ matta ma non la cambi. Ed è parecchio apprensiva, non lo fa apposta. Lei esige che io e mia sorella Carmelina ci si alzi entro le sei anche sabato e domenica se no diventa una iena. Ci spalanca le finestre, anche in inverno, ci strappa le coperte e strilla: ‘Qui non voglio bamboccioni”.

Alessandro Iannoni: avvertimento per Carmen Di Pietro/ "Non hai potere decisionale…"

Non solo, Alessandro ha anche raccontato che in caso ci sono delle regole molto rigide e ferree in fatto di orari: “il pranzo alle 11.30 e la cena alle 17.30 è inflessibile. Cucino sempre io perché mamma è un disastro. Fa bollire la pasta e ci versa sopra la passata di pomodoro dalla bottiglia. Sul cellulare ci siamo ribellati. Lei va a letto verso le 19 e punta la sveglia alle 22 per ritirarcelo. Le pulizie della casa, invece, le facciamo insieme perché se io le alzo tappeti e mobili, pulisce più velocemente. Per fortuna non devo più accompagnarla a fare la spesa”. Infine il figlio di Carmen Di Pietro conferma la folle gelosia della mamma: “il suo incubo è che io possa volere bene a una ragazza. Avevo una fidanzata, Beatrice, ci tenevo molto ma lei è riuscita a farla scappare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA