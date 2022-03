Alessandro Iannoni penalizzato da Carmen Di Pietro?/ L’eliminazione per iniziare da solo…

Alessandro Iannoni smaschera la strategia di gruppo: “Facciamo paura e…”

Alessandro Iannoni e la madre Carmen Di Pietro sono i favoriti dal pubblico dell’Isola dei Famosi. Sebbene siano molto detestati a Playa Accoppiada, dunque, mamma e figlio sono premiati finora nei sondaggi. In queste ore, Alessandro ha manifestato disappunto per i comportamenti degli altri naufraghi che hanno attaccato non solo lui ma anche la madre. Alessandro è convinto però che gli altri naufraghi li temano. Dal canto suo Alessandro è convinto che, visto l’esito degli ultimi televoti, il gruppo li tema: “Abbiamo avuto la conferma che il gruppo è contro la nostra coppia. Forse facciamo paura”. Nelle scorse ore, Alessandro si è molto adoperato per la madre Carmen e l’ha aiutata anche a farsi i capelli. Alessandro si è prodigato dilettandosi come parrucchiere. Carmen gli ha spiegato che i suoi capelli sono decolorati. Alessandro utilizza una spazzola con la cenere e le dice: “E questa li colora?”. Carmen Di Pietro però gli spiega che deve metterci più forza: “Poi però ti faccio male”. Carmen Di Pietro è abbastanza preoccupata per il risultato e chiede più a volte ad Alessandro se effettivamente il capello risulti colorato. Alessandro è abbastanza indispettito: “Ora basta però non è che posso fare la tintura con la cenere”.

Nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Ilary è tornata a parlare del rapporto madre-figlio che interessa Carmen e Alessandro, non sempre facile da gestire. Il ragazzo non riesce a tirare fuori la sua personalità perché la Di Pietro lo marca a zona impedendogli di vivere i suoi spazi. Alcuni naufraghi come Floriana e Clemente hanno consigliato al ragazzo di alzare la voce e scrollarsi di dosso la presenza della madre, così da vivere la sua avventura come desidera. Iannoni ha dato ascolto ai consigli che gli sono arrivati e da qualche giorno ha cominciato a dire “no” alla madre. Carmen non è felice di questa improvvisa metamorfosi, Alessandro più volte le ha fatto notare di non essere un bambino e alcune sue richieste sono inaccettabili come quando gli ricorda di andarsi a lavare i denti.

Alessandro Iannoni condizionato da Carmen Di Pietro?

Alessandro Iannoni è molto protettivo nei riguardi della madre e quando c’è da difenderla interviene ma sempre in maniera educata. L’ultimo scontro lo ha avuto con i coniugi Russo che hanno accusato la coppia di non fare niente ma beneficiare degli sforzi altrui. Seppure non abbiano collaborato nella costruzione della capanna, hanno dormito al riparo tutta la notte. Alessandro per questo gesto ha chiesto scusa, facendo notare che nonostante siano stati stabiliti i turni, nessuno è venuto a svegliarlo e lui e la madre indisturbati hanno continuato a riposare dentro la capanna. Carmen e Alessandro hanno superato il televoto spedendo Antonio e Floriana a Playa Sgamada. Anche lunedì sera i naufraghi hanno esposto la coppia al giudizio del pubblico contro i coniugi Russo. Carmen è consapevole che il figlio stia pagando le conseguenze del suo comportamento. Madre-figlio, una relazione controversa che ha notato anche il pubblico, che vorrebbe vedere un Alessandro più autorevole e meno remissivo.

La coppia è di nuovo al televoto con Laura-Clemente. Lunedì sera in puntata Alessandro ha detto che è iniziata ufficialmente la ribellione, alla notizia i suoi fan hanno esultato. Alessandro ha cominciato a rispondere alla madre, non le dà più ascolto. Ha detto di essere stato influenzato dal gruppo che lo vorrebbe più indipendente. Alessandro è entrato nel cuore dei telespettatori. É un ragazzo gentile e tranquillo, con un carattere opposto a quello della madre. Il pubblico vorrebbe che il giovane possa allontanarsi dalla Di Pietro perché è troppo condizionato dalla sua presenza e non riesce a far venir fuori la sua personalità. Da una parte c’è chi vorrebbe che la coppia perdesse al televoto così da permettere ad Alessandro di giocare da solo e chi invece lo vorrebbe a Playa Accopiada perché è divertente assistere ai siparietti con la madre.











