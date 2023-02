Alessandro Martorana, chi è il compagno di Elena Barolo/ “Mi dà sempre consigli di look, ma io…”

ALESSANDRO MARTORANA, COMPAGNO DI ELENA BAROLO

Chi è Alessandro Martorana, il compagno di Elena Barolo? Questo pomeriggio, nell’appuntamento del sabato con “Verissimo”, l’ex ‘velina’ bionda di “Striscia la Notizia” sarà per la prima volta ospite assieme a Giorgia Palmas, la collega mora con cui era diventata celebre all’epoca nel tg satirico in onda su Canale 5. E nella puntata di oggi del talk show condotto da Silvia Toffanin che ci accingiamo a vedere la Barolo e la Palmas si racconteranno e non mancheranno sicuramente dei momenti per accennare alle loro love story e magari anche a quelle passate. Ma cosa sappiamo dell’attuale fidanzato di Elena?

Elena Barolo, showgirl e attrice classe 1982 e originaria di Torino, oggi è felicemente fidanzata con Alessandro Martorana, nome noto del mondo della moda made in Italy: se in passato la diretta interessata, per quanto possibile vista la sua esposizione mediatica, abbia cercato di restare lontana dai riflettori del gossip, adesso invece vive da tempo en plein air questa storia d’amore e già in passato si era parlato di possibili fiori d’arancio. Assieme già da diversi anni, qualche tempo fa Martorana aveva confessato ai microfoni di TgCom24 la sua intenzione di sposare la ex ‘velina’, definendola senza mezzi termini “la donna della mia vita”. Ad oggi la coppia però non ha mai fatto il grande passo e non ha ancora messo in cantiere dei figli, pur apparendo molto unita in quella che è una relazione più che decennale.

BAROLO, “ALESSANDRO MI INCORAGGIA IN TUTTO ANCHE SE A VOLTE…”

Classe 1974 e pure lui nato e cresciuto in Piemonte (a Torino), seppure di origini siciliane, Alessandro Martorana è infatti il compagno di Elena Barolo oramai dal 2012: guai a chiamarlo sarto, come raccontato un interessante articolo apparso su QuiFinanza, dove si raccontava che il couturier , partito da una officina metalmeccanica prima di abbracciare il mondo della moda, non ama definirsi un semplice “tailor”. Il suo primo atelier, aperto quando ancora pochi lo conoscevano, e poi l’incontro con Lapo Elkann, saranno tappe importanti nella carriera di quello che un tempo era solo un giovane talento: dai primi clienti VIP alla scalata verso il successo anche all’estero, cercando di coniugare l’ispirazione data dalla scuola sartoriale italiana e poi anche quella inglese. Peraltro Martonana è noto alle cronache di gossip per essere stato in passato pure fidanzato con Simona Ventura.

“Il mio compagno mi incoraggia in tutto quello che faccio e mi supporta anche in ogni mia nuova avventura”: parole e musica di Giorgia Barolo, oggi non solo showgirl ma pure apprezzata blogger e attrice, che parla del fidanzato Alessandro Martorana in questi termini e suggerisce pure che il segreto della longevità della loro love story sta pure nella complicità, “alla base del nostro rapporto”, come raccontato proprio dalla diretta interessata in una intervista concessa al magazine ‘Vero Tv’. Un amore che continua ancora oggi e che non è per nulla inficiato dalla loro differenza di età (quasi otto anni): “Alessandro mi dà sempre consigli di look, anche se io poi sono troppo testarda per ascoltarlo” aveva scherzato una volta la Barolo, ammettendo che alla fine in fatto di moda finisce spesso per decidere da sola…











