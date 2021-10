Alessandro Matri, Sofia e Beatrice, compagno e figlie Federica Nargi/ Presto sposi?

Alessandro Matri, Sofia e Beatrice sono il compagno e le figlie Federica Nargi, concorrente di Tale e Quale Show. La coppia è oramai prossima al matrimonio come ha rivelato proprio la ex velina di Striscia La Notizia. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la bellissima Federica non ha saputo nascondere l’emozione: presto sposerà l’amore della sua vita. Si tratta di nozze imminenti, visto che la showgirl ha rivelato: “il matrimonio arriverà!” senza però sbilanciarsi più di tanto sulla data precisa. Stando alle prime indiscrezioni trapelate, quasi sicuramente la coppie pronuncerà il lieto si durante l’estate 2022.

Un grande amore quello che lega Federica Nargi e Alessandro Matri inseparabili da circa 12 anni. Nel 2009 il primo incontro: lei ex velina di Striscia La Notizia e lui calciatore professionista. Il classico connubio calciatore e velina che tante volte ha funzionato nel mondo del calcio e dello sport. A differenza di tante altre coppie che sono scoppiate, Federica e Alessandro si amano come il primo giorno e hanno messo anche su famiglia visto che hanno due bellissime figlie: la primogenita Sofia e la seconda Beatrice.

Federica Nargi e Alessandro Matri presto sposi? La loro storia d’amore..

La nascita della prima figlia Sofia è stata una gioia immensa per Federica Nargi e Alessandro Matri, anche se la ex velina di Striscia La Notizia in una vecchia intervista ha precisato: “io e Alessandro eravamo già molto uniti prima della nascita di Sofia e adesso lo siamo ancora di più”. Dopo la nascita di Sofia la coppia ha avuto anche una seconda figlia di nome Beatrice.

“Sofia era abituata a essere la principessa di casa, e quando è arrivata Beatrice si è sentita un po’ spiazzata. Inizialmente è stata tosta, perché era ancora piccolina, ma adesso va tutto benissimo” – ha raccontato la Nargi a Verissimo che, proprio per crescere le sue bambine, si è presa una lunga pausa dal mondo della televisione e dello spettacolo. “Mamma significa non vedere l’ora di tornare a casa per stringervi tra le mie braccia, significa amarvi con tutta me stessa perché siete tutta la mia vita” – ha aggiunto la bellissima Federica che quest’anno ha accetto con grande entusiasmo di rimettersi in gioco nel varietà di successo “Tale e Quale Show” di Carlo Conti.

