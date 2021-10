Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Lei pronta a lasciare GF VIP per Natale, ma se lui entrasse..

Alessandro Rossi tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare una sorpresa alla fidanzata Francesca Cipriani prima dell’esito del televoto? La Cipriani, infatti, è in nomination con Ainette Stephens e Carmen Russo e, questa sera, potrebbe essere eliminata. Per la Cipriani non sono stati giorni facili. A causa di una tinta ai capelli sbagliata, la Cipriani ha vissuto giorni di lacrime e timori.

Il colore diverso dei suoi capelli, a suo dire diventati “arancione”, ha mandato in crisi la Cipriani che, dopo aver sorriso durante la permanenza nella casa del fidanzato, ha perso la sua tranquillità. Le altre donne della casa hanno provato a rassicurarla e ad aiutarla, ma senza riuscirci davvero. Per aiutarla a ritrovare la serenità qualora dovesse restare nella casa, Alfonso Signorini le regalerà una nuova sorpresa di Alessandro?

Alessandro Rossi primo fan di Francesca Cipriani: torna per darle coraggio in vista del televoto?

Alessandro Rossi è il primo fan di Francesca Cipriani. Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2021, Alessandro continua a seguire l’avventura della fidanzata attraverso il piccolo schermo. In vista del televoto che questa sera porterà ad un’eliminazione, su Instagram, sta esortando i suoi followers a votare per far vincere il televoto a Francesca affinchè diventi la preferita del pubblico.

Da parte sua, nonostante la crisi dovuta ai capelli, la Cipriani ha annunciato di voler restare ancora qualche settimana, ma di voler tornare a casa prima di Natale. Sul web, nel frattempo, continuano i rumors su un ulteriore ingresso nella casa di Alessandro Rossi, stavolta come concorrente ufficiale.

