Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Proposta di matrimonio al GF Vip?

Serata di grandi emozioni per Francesca Cipriani che, nel corso delle ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera, riceverà la sorpresa che sogna da tempo. Più volte, la showgirl ha sottolineato di considerare Alessandro Rossi l’uomo della sua vita con cui vorrebbe convolare a nozze e mettere su famiglia. Quel momento potrebbe arrivare prima del previsto. Dopo aver urlato il proprio amore per la Cipriani durante i giorni trascorsi come ospite nella casa di Cinecittà, Alessandro Rossi, questa sera, tornerà nuovamente nella casa per sorprendere piacevolmente la fidanzata.

Francesca Cipriani/ Il "dolce" scherzo di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Come annunciato da Alfonso Signorini nel daytime del 22 novembre, infatti, Alessandro farà una promessa alla fidanzata riguardante il loro futuro insieme. Per la Cipriani, dunque, è in arrivo una proposta di matrimonio in diretta? L’anello di fidanzamento sarebbe già pronto. Alessandro, dunque, con l’aiuto del Grande Fratello, farà una proposta di matrimonio super romantica alla sua fidanzata?

Gianmaria Antinolfi Vs Francesca Cipriani/ "Voli business e dubbi sui flirt? Deluso!"

Alessandro Rossi regala l’anello di fidanzamento a Francesca Cipriani?

Francesca Cipriani vivrà un vero e proprio sogno d’amore nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con il ritorno del fidanzato Alessandro e la sua promessa d’amore. Nella casa, chiacchierando con gli altri concorrenti, la Cipriani ha confessato di non volersi sposare d’estate, ma di sognare il matrimonio celebrato nei mesi di maggio o giugno o settembre per evitare il grande caldo.

Il matrimonio della Cipriani, dunque, è più vicino del previsto? In attesa della proposta di matrimonio, Francesca non nasconde di sognare anche un figlio con il suo Alessandro. Anche le altre donne della casa hanno cominciato a fantasticare sulla Cipriani mamma. Il 2022, dunque, potrebbe essere l’anno giusto per realizzare il grande sogno d’amore della Cipriani.

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ “La amo, darei la vita per lei”

© RIPRODUZIONE RISERVATA