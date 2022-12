Alessandro Rossi, marito Francesca Cipriani/ “Dopo il matrimonio farei quattro figli”

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: il primo incontro

Alessandro Rossi è il marito di Francesca Cipriani. Dall’incontro al grande passo del matrimonio con la promessa arrivata proprio durante la partecipazione della ex Pupa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti durante una cena. “Non abbiamo mai smesso di parlare” – ha raccontato Alessandro parlando del loro primo incontro. Un incontro che ha cambiato le loro viste, visto che il ragazzo ha raccontato: “mi dissi: “Io tengo a questa ragazza, le starò accanto”. Così è stato. L’ho accompagnata in ospedale e da quel momento non ci siamo più lasciati. Vede, è differente stare bene quando si è a cena e si fa i brillantoni. In ospedale, da soli, bisogna essere se stessi senza fingere. Ed è lì che ho capito quanto la amassi”.

Dopo il matrimonio, i due sono pronti ad avere un figlio. Proprio la Cipriani dalle pagine di Chi ha confessato: “mi vedo e mi sento mamma. In passato ho anche insegnato in un asilo e non è detto che magari possa tornare a farlo presto. Il prossimo passo sarà allargare la famiglia, ma con calma”.

Alessandro Rossi e Francesca Cipriani, presto genitori?

Non è solo Francesca Cipriani a sognare una figlio, visto che anche il marito Alessandro Rossi intervistato da Chi ha rivelato: “io ne farei quattro adesso di figli. Subito. Ma aspetto che lei sia pronta, bisogna dire che io ho già un figlio e Francesca è stata strepitosa nel gestire questa situazione non facile”. Dopo il matrimonio la coppia continuerà a dividersi tra Milano e Cesenatico anche se Alessandro ha precisato: “non è importante viversi 24 ore su 24, basta amarsi e noi ci amiamo. Quando avremo un figlio troveremo il centro del nostro mondo per farlo crescere insieme con noi”.

Una gioia immensa per Francesca Cipriani che ha sempre creduto nell’amore e che ha trovato in Alessandro l’uomo della sua vita. “Quando la fede è entrata nel mio dito ho sentito una strana magia, ho avvertito il bello del matrimonio nel mio cuore” – ha detto la Cipriani, mentre Alessandro Rossi ricordando le nozze ha raccontato: “avevo dimenticato le scarpe, sono sceso a comprarle poco prima di arrivare in chiesa. Quando facevamo le foto ci siamo mossi e spostati ma c’erano i famosi sampietrini romani e le mie scarpe nuove. Avrò pestato e strappato il vestito di Francy una marea di volte e lei giù di urla ogni volta”.

