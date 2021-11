Alessandro Siani, moglie e figli/ Un amore d’altri tempi!

Alessandro Siani ha una moglie e figli, ma non è dato sapere di più. Il regista ed attore napoletano, reduce dall’esperienza dietro il bancone di Striscia La Notizia, torna da protagonista sul grande schermo al cinema con la commedia natalizia “Chi ha incastrato Babbo Natale”. In occasione del Natale si torna a ridere con la comicità travolgente dell’artista napoletano che da tantissimi anni è legato ad una donna che ha sposato in gran segreto. Siani è molto discreto e riservato sulla sua vita privata e sentimentale visto che non si conosce nulla sulla donna che gli ha conquistato il cuore. Il comico napoletano ironico, divertente e pungente in video è in realtà una persona molto discreta e riservata a telecamere spente. Come i grandi artisti, infatti, Siani preferisce tenere il suo privato ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip.

Una scelta sicuramente condivida dalla moglie e compagna di vita che ha conosciuto molto tempo prima di diventare uno degli attori e registi più famosi in Italia. Nel 2008 la coppia ha pronunciato il lieto si con una cerimonia di matrimonio intima e privata. Oggi la coppia vive nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli e dal loro amore sono nati due splendidi bambini.

Alessandro Siani: top secret su chi sono moglie e figli

Chi è la moglie di Alessandro Siani? Proprio come l’attore e regista napoletano anche la donna è molto discreta e riservata. Non è dato sapere nulla su di lei visto che ha sempre vissuto una vita lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip. La coppia, infatti, non si è mai presentata insieme ad eventi o prime dei film. Le uniche foto in possesso della stampa sono stata paparazzate messe a segno da alcuni settimanali di gossip. Anche sul web non è presente alcuna informazione sulla coppia a tal punto che non è dato sapere neppure il nome.

Una cosa è certa: Alessandro Siani e la moglie si amano come il primo giorno. Un amore nato quando erano entrambi giovanissimi che si è rafforzato nel corso del tempo grazie alla nascita dei figli. Un amore che non ha bisogno del clamore mediatico, un amore di altri tempi!



