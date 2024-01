ALESSANDRO VICINANZA E CRISTINA TENUTA, UOMINI E DONNE/ Lei: “Io chiudo, non ti sono mai interessata…”

Cristina Tenuta chiude con Alessandro Vicinanza

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta chiudono la frequentazione nel corso della puntata di Uomini e Donne del 22 gennaio. Al centro dello studio, Cristina spiega di non essere più uscita con Alessandro e di aver scoperto della sua uscita a Roma da solo. “Non sei sincero. Penso di non esserti mai piaciuta davvero se non fisicamente, volevi arrivare solo al tuo obiettivo”, spiega Cristina. “Ma non è arrivato al suo obiettivo“, interviene Tina Cipollari che difende Alessandro il quale spiega di aver avuto le farfalle nello stomaco per Cristina ma di essere felice di vedere Roberta nel parterre.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 gennaio: Alessandro chiude con Cristina

“Io non gli credo più perché ho sentito che a Verissimo ha dichiarato di aver avuto un trasporto nei confronti di Cristina che con me non ha avuto”, risponde Roberta. Alessandro ribadisce di non voler ricominciare la frequentazione con Roberta mentre Cristina conferma di non voler continuare con Alessandro (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta: tutto finito

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta sono nuovamente i protagonisti di Uomini e Donne. Nella puntata in onda il 21 gennaio, il cavaliere salernitano e la dama tornano al centro dello studio per un nuovo confronto dopo essere usciti nuovamente insieme. Nella scorsa puntata, pur avendo ritirato l’esclusiva per alcune dichiarazione fatte da Alessandro e che non le erano piaciute, Cristina aveva confermato l’intenzione di portare avanti la frequentazione spiegando di provare un coinvolgimento che, inizialmente, non si aspettava. Alessandro, invece, dopo aver fatto di tutto per convincere Cristina ad uscire, ha fatto un passo indietro scatenando la reazione di Gianni Sperti.

Alessandro ha infatti spiegato di non essere innamorato, di avere dei dubbi ma di voler andare avanti. Almeno fino alla puntuta odierna. Al centro dello studio, infatti, annuncia la scelta di chiudere la storia scatenando la reazione di Cristina. “Non sei sincero. Non ti sono mai realmente interessata“, le parole della dama.

Alessandro Vicinanza ancora interessato a Roberta Di Padua?

Durante il confronto tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, salta nuovamente fuori il nome di Roberta Di Padua. Maria De Filippi chiede al cavaliere se sia ancora interessato a Roberta la quale, però, interviene, spiegando di non credere più a ciò che dice il cavaliere salernitano.

Nella discussione interviene anche Ida Platano che difende Roberta spiegando che, secondo il suo punto di vista, Alessandro “ha usato Roberta”. Stando alle parole della tronista, dunque, Alessandro non sarebbe mai stato realmente interessato alla Di Padua.











