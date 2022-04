Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Dolce proposta per Federica Aversano, ma…

Colpo di scena nella nuova puntata di Uomini e donne. Alessandro Vicinanza, il cavaliere che ha da poco chiuso la frequentazione con Ida Platano e che ha rifiutato la corte di due ragazze giunte in trasmissione esclusivamente per conoscerlo, nella scorsa puntata del dating show di canale 5, ha espresso un interesse per Gloria del trono over e, indirettamente, per Federica Aversano. Se Gloria ha rifiutato l’interesse di Alessandro, Federica scoprirà tutto nel corso della nuova puntata.

L’ex di ida Platano, infatti, non ha fatto riferimento diretto a Federica volendo aspettare prima la scelta di Matteo Ranieri. Gianni Sperti, però, di fronte al suo interesse per una ragazza, ha immediatamente pensato alla corteggiatrice di Matteo ed oggi, nel corso del nuovo appuntamento con il dating show, arriverà la conferma.

Alessandro Vicinanza interessato a Federica Aversano

Dopo aver assistito alla scelta di Matteo Ranieri che ha lasciato lo studio con Valeria Cardone che è riuscita a conquistare il suo cuore, come svelano le anticipazioni della registrazione della scelta pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Alessandro chiederà a Maria De Filippi di richiamare in studio proprio Federica Aversano.

Il cavaliere del trono over chiederà così alla corteggiatrice di restare in trasmissione per poterla conoscere. Dalle anticipazioni, però, pare che la risposta di Federica non sarà totalmente positiva per Alessandro. L’ex pretendente di Matteo Ranieri, infatti, rifiuterà l’invito di Vicinanza.

