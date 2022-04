Luca Salatino, Uomini e Donne/ Messaggio a Lilli: “Ho bisogno di una persona che…”

Luca Salatino e Lilli ritrovano la complicità dopo un piccolo momento di crisi. Tra Luca e Lilli il felling è evidente e tra i due c’è stato anche un bacio che, tuttavia, aveva lasciato l’amaro in bocca a Lilli, convinta di aver ricevuto quel bacio per “pena”. Il tronista, poi, aveva spiegato tutto alla corteggiatrice ritrovando l’armonia con lei. Nella scorsa puntata, tuttavia, dopo aver scoperto l’iscrizione di Lilli ad un’agenzia per fare la comparsa, ha chiesto spiegazioni alla sua pretendente.

Luca, infatti, non ha nascosto di aver paura del vero obiettivo di Lilli ovvero la popolarità. La corteggiatrice ha spiegato di essere iscritta solo per guadagnare qualcosa in più spiegando, inoltre, di essere stata iscritta, in passato, dalla madre ad un’altra agenzia che poi si era rivelata una truffa, per poter fare la modella. Per cancellare tutti i dubbi, Luca ha scelto di portare in esterna proprio Lilli. Come sarà andata tra i due?

Luca Salatino si apre con Lilli

In un clima sereno, Luca Salatino e Lilli, nella puntata di Uomini e Donne del primo aprile, dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, si sono accomodati al centro dello studio per rivivere le emozioni vissute in esterna. Soli, il tronista e la corteggiatrice si sono chiariti e Luca ha trovato il coraggio per aprirsi.

“Dietro questo sorriso anch’io ho delle paure. Ho bisogno di una persona che mi ami come sono“, ha ammesso il tronista che ammette di voler trovare l’amore all’interno del programma esattamente com’è accaduto a Matteo Ranieri che ha concluso il proprio percorso scegliendo Valeria Cardone.

