Alessia Amendola, figlia di Claudio Amendola e Marina Grande, ha concluso il suo percorso a Masterchef Italia 2024. La primogenita dell’attore romano è stata eliminata durante il blind test, perdendo contro Martina. La decisione è arrivata dallo chef Giorgio Locatelli, che non le aveva assegnato il grembiule bianco alle prime selezioni e, in seguito, ha scelto il piatto della rivale. In un’intervista a Il Corriere della Sera, Alessia ha dichiarato di non avere rancore, ritenendo giusta l’eliminazione, poiché il piatto di Martina era migliore. Nonostante tutto, però, il suo obiettivo rimane quello di conquistare lo chef Locatelli.

“Io fuori da MasterChef? Nulla da dire, dopotutto durante il blind test ho preparato qualcosa di meno meritevole rispetto all’altro concorrente. Mi sento, però, a posto con me stessa. Ho cucinato un pesto tutto sommato equilibrato: il sapore c’era. Felice di non avere fatto assaggiare a chef Locatelli qualcosa di sgradevole”, ha detto Alessia a Il Corriere della Sera. D’altronde, l’avventura a Masterchef è iniziata per puro caso: ha deciso di candidarsi per gioco, dopo aver visto un annuncio su Google, senza mai immaginare che sarebbe stata davvero selezionata.

Alessia Amendola eliminata da Masterchef Italia 2024: i consigli di papà Claudio

Nonostante l’eliminazione da Masterchef Italia 2024, Alessia Amendola continuerà a seguire il programma con entusiasmo. Anche se non intende abbandonare del tutto la carriera di doppiatrice, ereditata dai nonni e dal padre, il suo sogno è quello di diventare una ‘chef a domicilio’. Difatti, partecipare al talent culinario le ha dato maggiore fiducia in se stessa e consapevolezza delle sue capacità. Oltre alla passione per il doppiaggio, Alessia ha imparato dalla sua famiglia anche l’amore per la cucina. Sua madre era una cuoca straordinaria e suo padre, pur non essendo un professionista, si è sempre difeso bene ai fornelli.

Tra i suoi ricordi più cari, ci sono i consigli di Claudio Amendola su come preparare un ragù alla bolognese perfetto. “Una volta decisi di cucinare il ragù alla bolognese perché all’indomani avrei avuto gente a pranzo, ma non sapevo minimamente come si preparasse. Telefonai a papà (immagino la sua faccia quando leggerà l’intervista…) che mi spiegò passo dopo passo la ricetta. Venne un gran ragù, con tutta probabilità il migliore che abbia mai fatto”, ha raccontato Alessia Amendola a Il Corriere della Sera.