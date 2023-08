Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle?/ “Persone che si dicono amiche e poi…”

Selvaggia Lucarelli, le voci su Ballando con le stelle dopo le polemiche dell’ultima edizione

Prima ancora che l’estate portasse in alto le temperature, è stato ed è il “telemercato” ad aver infiammato le giornate degli appassionati. Palinsesti televisivi rivoluzionati, esclusioni eccellenti e porte girevoli tra conduzione e protagonisti. Nonostante manchino ormai poche settimane alla ripresa delle programmazioni relative al piccolo schermo, alcuni volti e programmi continuano ad essere al centro di rumor. In particolare, tiene ancora banco la posizione “traballante” di Selvaggia Lucarelli come giudice a Ballando con le stelle.

Come riporta il portale Isa e Chia, da diverse settimane si vocifera di un presunto addio di Selvaggia Lucarelli al programma Ballando con le stelle. La giornalista è effettivamente reduce da una stagione non proprio tranquilla dal punto di vista delle polemiche. L’ultima edizione del talent è stata infatti caratterizzata dalla presenza nel cast dei concorrenti del suo compagno Lorenzo Biagiarelli. La donna è stata dunque accusata di una sorta di conflitto di interessi, smentito poi nei fatti; Selvaggia Lucarelli non si è fatta limitata nelle critiche quando si è trattato di commentare con oggettività le prestazioni del suo compagno.

Al di là delle dinamiche che hanno riguardato l’ultima edizione di Ballando con le stelle, il nome di Selvaggia Lucarelli risulta in bilico anche per altre questioni. Come racconta Isa e Chia, si è infatti vociferato della possibilità che al suo posto possa arrivare Teo Mammuccari. Anche in questo caso però non sussistono prove certe ed evidenti; risulta infatti difficile credere che Milly Carlucci possa davvero fare a meno della “voce” di Selvaggia Lucarelli al banco dei giudici di Ballando con le stelle.

In attesa di avere chiara la situazione, Selvaggia Lucarelli – attualmente in vacanza con Lorenzo Biagiarelli in Colombia – ha deciso di rompere il silenzio sui social. “Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi” – ha esordito la giornalista, che ha aggiunto: “Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi…”. Un fiume in piena la giornalista, che nel suo post non è sembrata voler risparmiare nessuno: “Nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini, pizzini, giornalisti che pubblicano veline. No, ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio“.











