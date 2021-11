Alessia Mancini operata, come sta?/ Flavio Montrucchio: “Per venire a trovarti…”

Piccolo intervento chirurgico per la showgirl Alessia Mancini, moglie di Flavio Montrucchio nonché ex Velina. La conduttrice ha pubblicato su Instagram nelle scorse ore una foto con tanto di pollice alzato quindi un video direttamente dall’ospedale dove si trova al momento ricoverata, leggasi il Sant’Eugenio di Roma. “Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me”, ha scritto la stessa Alessia Mancini per poi mandare un messaggio ai suoi follower: “Mi raccomando, prendetevi cura di voi… sempre”, con aggiunti gli hashtag #prevenzione e #lasaluteètutto.

Non è stato specificato quale tipo di intervento chirurgico abbia subito la showgirl, ma la cosa che conta è che l’operazione sia andata a buon fine e che la stessa stia bene. Carino anche il video pubblicato del marito Flavio Montrucchio, in ospedale per andare a trovarla subito dopo l’intervento, con tanto di mascherina chirurgica, camice e cuffietta, viste le misure anti covid. I due scherzano durante il breve filmato: “Guardi che già mi hanno operato. Lei è il chirurgo?”, dice la Mancini, e il marito risponde “Ma per venire a trovarti, posso venire così?”, quindi la Mancini commenta: “Vai bene anche così”.

ALESSIA MANCINI DOPO L’OPERAZIONE: “AVEVO UNA FAME…”

Su una storia su Instagram, invece, la conduttrice pubblica le foto della sua colazione, una fetta biscottata con un po’ di marmellata e del te: “Appena recupero un po’ le forze preparo un bel dolcetto… digiunavo da ieri, una fame”. Il post ha ricevuto migliaia di like di apprezzamento, e tantissimi di commenti di incoraggiamento, auguri e pronta guarigione.

Un mese e mezzo fa, lo scorso 11 ottobre, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio avevano festeggiato il loro 18esimo anniversario di matrimonio, a conferma di quanto la stessa sia una delle coppie più longeve e nel contempo più affiatate del mondo dello spettacolo. Ricordiamo che Alessia e Flavio si erano frequentati subito dopo che Montrucchio aveva partecipato all’edizione del Grande Fratello.

