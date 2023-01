Alessia Marcuzzi debutta in Rai con Boomerissima/ Gli ascolti TV convincono a metà

Alessia Marcuzzi, esordio in Rai con Boomerissima

Dopo diversi mesi lontana dalla scene televisive, Alessia Marcuzzi è tornata sul piccolo schermo con il nuovo programma Boomerissima. La presentatrice, dopo quasi 30 anni sulle reti Mediaset, propone un nuovo allettante format su Rai 2 che per il suo debutto ha dovuto fronteggiare non pochi ostacoli dal punto di vista della concorrenza. Il programma di Alessia Marcuzzi ha esordito in concomitanza di diversi appuntamenti molto attesi che hanno inciso in maniera considerevole sugli ascolti TV.

Boomerissima, Alessia Marcuzzi/ Diretta 1a puntata: Max Giusti Vs Tommaso Zorzi, a vincere è…

Secondo i dati di oggi rispetto agli ascolti televisivi del giorno precedente, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, Boomerissima, ha raggiunto il 7,4% di share interessando oltre 1 milione di spettatori. La programmazione televisiva era decisamente ricca, con lo scontro di Coppa Italia tra Inter e Parma su Canale 5 e la splendida fiction “Il nostro Generale” su Rai 1. Rispettivamente, i due appuntamenti hanno raggiunto il 19,3% e il 17,5 di share. Considerati i confronti, la prima puntata di Boomerissima condotta da Alessia Marcuzzi ha avuto un impatto abbastanza positivo.

Alessia Marcuzzi, gaffe su primo appuntamento con Facchinetti/ "Canzone galeotta e dedica" ma lei non ricorda

Alessia Marcuzzi in Rai con Boomerissima: buona la prima salvo le tinte “trash”

La prima puntata di Boomerissima, programma Rai condotto da Alessia Marcuzzi, ha convinto a metà dal punto di vista degli ascolti e dell’opinione sul format. In rete molti hanno apprezzato il clima proposto dal nuovo progetto televisivo e la simpatia con quale sono stati affrontati i diversi temi nei ranghi di una competizione senza reali ambizioni. L’unico neo che ha fatto storcere il naso ad alcuni spettatori sarebbe stato il siparietto tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini, protagonisti di uno scontro verbale piuttosto acceso.

Paolo Calabresi Marconi, ex marito Alessia Marcuzzi/ Il "giallo" sulla separazione...

Nella scelta degli ospiti, Alessia Marcuzzi ha trovato il benestare della rete in merito alle scelte. Da Luciana Littizzetto all’istrionico Tommaso Zorzi, passando per Elettra Lamborghini e Claudia Gerini. Ognuno ha avuto un ruolo ben definito offrendo spunti interessanti nel corso della prima puntata senza particolari ombre. L’atteggiamento dell’ex volto del Grande Fratello Vip non è stato però condiviso da molti, considerando l’opinione sui social. Il giudizio negativo in merito alla sua partecipazione sarebbe nato dopo il suo scontro con Claudia Gerini. Troppo veementi ed eccessivamente sarcastiche sono state le sue argomentazioni nell’ambito del gioco, portando la trasmissione su derive trash poco apprezzate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA