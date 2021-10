Alessia Marcuzzi “Ho paura per Giucas Casella”/ “Francesca Cipriani è da sempre la…”

Alessia Marcuzzi ha paura per Giucas Casella. La conduttrice ha voluto commentare in modo ironico quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip tra Francesca Cipriani e Giucas Casella. In molti ricorderanno che la Cipriani nel corso di una diretta aveva tirato i capelli del mago che ha lanciato poi un urlo di dolore. A tal proposito Alessia Marcuzzi ha commentato in un tweet: “Temo seriamente per la vita di Giucas…”. Alessia ha poi colto la palla al balzo per rivelare qual è la sua concorrente preferita di questa edizione del reality: “La Cipriani è la mia pazza preferita da sempre…”.

Alessia Marcuzzi aveva avuto modo di conoscere la Cipriani visto che l’aveva avuta nel cast del Grande Fratello Nip e dell’Isola dei Famosi. Un utente di twitter ha taggato poi la conduttrice in un post in cui apparivano Francesca Cipriani e Mago Otelma. Un episodio che ancora oggi Alessia non dimentica: “Oh mamma cosa mi fai ricordare…”, ha scritto divertita.

Alessia Marcuzzi e il tifo per Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi…

Alessia Marcuzzi non ha mai fatto mistero del fatto che anche all’Isola dei Famosi sperava in una vittoria di Francesca Cipriani. Era stata lei stessa a svelare il motivo: “Ho cominciato a tifare per Francesca Cipriani perché ha dato tanta leggerezza al programma. E’ apparsa per come è veramente: dietro al suo essere “bionda” nascondeva delle insicurezze e dei dolori”. In realtà in molti si sono ricordati che Giucas Casella era stata una vittima della Cipriani anche durante l’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi aveva annunciato una sorpresa ai naufraghi che riguardava la possibilità di mangiare una pizza.

Per la gioia, Francesca Cipriani si era buttata tra le braccia di Giucas Casella dimenticando che il mago aveva una costola malmessa per via di un precedente incidente. La sua espressione mutò in una smorfia di dolore per poi accasciarsi a terra. La Cipriani a proposito di quell’incidente aveva ammesso: “Una volta gli ho rotto una costola”. Alessia Marcuzzi ha davvero ragione. Riuscirà a sopravvivere Giucas agli attacchi della Cipriani?

